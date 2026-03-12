ETV Bharat / state

उदयपुर में ACB का एक्शन, गैराज मालिक को धमकाकर वसूली कर रहा पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, ASI फरार

20 हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार, मामले में शामिल ASI समेत दो अन्य पुलिसकर्मी फिलहाल फरार हैं.

रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार
रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार (photo credit -ACB)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने उदयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी ने एक पुलिस कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बुधवार देर रात हुई इस कार्रवाई में कांस्टेबल नागेंद्र सिंह रिश्वत लेते पकड़ा गया. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक गैराज मालिक को उसका गैराज सीज कराने की धमकी देकर पैसे की मांग की थी.

​क्या है पूरा मामला? : ​एसीबी के महानिदेशक डॉ. गोविंद गुप्ता के बताया कि यह कार्रवाई गैराज संचालक महेंद्र डांगी की शिकायत के आधार पर की गई. परिवादी ने एसीबी को बताया कि कुछ दिन पहले तीन से चार पुलिसकर्मी सादी वर्दी में सरकारी वाहन से उसके गैराज पर पहुंचे थे.उन्होंने खुद को किसी डिप्टी अधिकारी की स्पेशल टीम का सदस्य बताया और गैराज की जांच शुरू कर दी. उन्होंने गैराज में खड़ी गाड़ियों के बोनट खुलवाए और संचालक पर गंभीर आरोप लगाए. पुलिसकर्मियों ने धमकाते हुए कहा कि यहां चोरी की गाड़ियां काटी जाती हैं और बाल श्रम कराया जा रहा है. उन्होंने गैराज सीज करने और मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर मामले को रफा-दफा करने के बदले 50 हजार रुपए प्रतिमाह की डिमांड की.

इसे भी पढ़ें: कोटा ACB ने 1.55 लाख नकदी के साथ BDO को पकड़ा, अलवर में पुलिस कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार

​25 हजार में हुआ सौदा, 20 हजार लेते धरा गया : ​धमकी और मानसिक दबाव से परेशान होकर महेंद्र डांगी ने हिम्मत दिखाई और एसीबी का दरवाजा खटखटाया. एसीबी के महानिदेशक डॉ. गोविंद गुप्ता के अनुसार, शिकायत का सत्यापन कराया गया तो मामला सही पाया गया. बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी 25 हजार रुपए महीना लेने पर सहमत हुए. ​बुधवार रात जैसे ही कांस्टेबल नागेंद्र सिंह रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपए लेने पहुंचा, पहले से जाल बिछाकर बैठी एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया.

​दो आरोपी अभी भी फरार : ​इस वसूली कांड में केवल नागेंद्र सिंह ही शामिल नहीं था. जांच में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) शक्तिसिंह और कांस्टेबल अनिल मीणा की भूमिका भी सामने आई है. कार्रवाई की भनक लगते ही ये दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. एसीबी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं.

TAGGED:

CONSTABLE NAGENDRA SINGH ARRESTED
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर
उदयपुर एसीबी कार्रवाई
POLICE CONSTABLE ARRESTED
ACB ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.