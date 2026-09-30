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2 Crore Bribe Case : ASP मुकेश सोनी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर, ACB ने कोर्ट में कहा- जांच में सहयोग नहीं, CCTV फुटेज और मौका मुआयना बाकी

आरोपी दलाल और एएसपी मुकेश सोनी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: बहुचर्चित 272 प्लॉट घोटाले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार SOG के एएसपी मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेजा है. इस मामले में एसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी मुकेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और मामला गंभीर है. सीसीटीवी फुटेज और मौका मुआयना सहित कई अहम तथ्य आना बाकी हैं, अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है. इस आधार पर मांगे गए पीसी रिमांड का विरोध आरोपी पक्ष ने किया.