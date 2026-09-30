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2 Crore Bribe Case : ASP मुकेश सोनी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर, ACB ने कोर्ट में कहा- जांच में सहयोग नहीं, CCTV फुटेज और मौका मुआयना बाकी

शिकायतकर्ता निरंजन ने कोर्ट में आरोप लगाया कि एसओजी ने उसके घर से जब्त गहने व भूखंड के कागजात रिकॉर्ड में नहीं दिखाए गए हैं.

ASP Mukesh Soni Bribe Case
आरोपी दलाल और एएसपी मुकेश सोनी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 8:41 PM IST

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उदयपुर: बहुचर्चित 272 प्लॉट घोटाले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार SOG के एएसपी मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेजा है. इस मामले में एसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी मुकेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और मामला गंभीर है. सीसीटीवी फुटेज और मौका मुआयना सहित कई अहम तथ्य आना बाकी हैं, अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है. इस आधार पर मांगे गए पीसी रिमांड का विरोध आरोपी पक्ष ने किया.

पुलिस इससे पहले भी दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया था. उसकी अवधि पूरी होने पर बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के दौरान एएसपी सोनी मुस्कुराता नजर आया. इस दौरान उसकी पत्नी सहित अन्य रिश्तेदार भी उससे मिलने पहुंचे. शिकायतकर्ता निरंजन मोगरा ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान एसओजी ने घर से सोने के दो बैंगल, सोने की घड़ी, प्लॉट से जुड़े दस्तावेज और डीवीआर जब्त किए थे.

Udaipur Bribe Case
आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. 2 करोड़ रुपये के रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई, SOG के ASP मुकेश सोनी और दलाल 3 दिन के रिमांड पर

उनका कहना है कि इन सामानों को रिकॉर्ड में नहीं बताया गया. निरंजन मोगरा के अनुसार, जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर उसने रीडर जसवंत राव से जब्त सामग्री मांगी. इस पर जसवंत राव ने कहा कि साहब से बात करो, वे ही देंगे. शिकायतकर्ता ने अंदेशा जताया कि रिकॉर्ड में नहीं दिखाए गए सामान जसवंत राव के पास हैं.

एएसपी महावीर सिंह कर रहे मामले की जांच: जयपुर से एएसपी महावीर सिंह को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्होंने मंगलवार को उदयपुर एसीबी कार्यालय पहुंचकर मामले से जुड़े रिकॉर्ड देखे. दोनों आरोपियों से बंद कमरे में पूछताछ की गई. जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता निरंजन मोगरा से भी मामले की जानकारी ली. मंगलवार को दोनों आरोपियों को दिनभर एसीबी कार्यालय में अलग कमरे में रखा गया. रिमांड के दौरान आरोपियों को किसी तरह की वीआईपी सुविधा तो नहीं दी जा रही है, इसका भी ध्यान रखा गया.

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