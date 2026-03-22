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बड़ी कार्रवाई: मांडवा थाने के SHO और कांस्टेबल को 8 लाख की रिश्वत लेते ACB ने दबोचा

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रविवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए मांडवा थाने के SHO निर्मल कुमार खत्री और कांस्टेबल भालाराम को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक एनडीपीएस केस में चार लोगों को आरोपी नहीं बनाने के बदले में रिश्वत मांगी थी. इस पूरे मामले में 20 लाख रुपये की मांग की गई थी.

एसीबी थानाधिकारी सोनू शेखावत ने बताया कि आरोपियों की ओर से 20 लाख रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 8 लाख रुपये लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. परिवादी पक्ष का आरोप है कि थाना प्रभारी लगातार दबाव बना रहे थे और धमकी दे रहे थे कि पैसे नहीं देने पर चारों लोगों को मामले में नामजद कर दिया जाएगा. इस तरह की धमकियों से परेशान होकर परिवादी ने एसीबी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

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