2 करोड़ रिश्वत मामला : ASP मुकेश सोनी और ब्रोकर 3 दिन के रिमांड पर, ऐसे तय हुई थी डील
शिकायतकर्ता निरंजन मोगरा ने रिश्वत की रकम तय करने से लेकर जब्त सामान गायब होने तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : September 28, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 10:12 AM IST
उदयपुर : बहुचर्चित 272 प्लॉट घोटाले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी और ब्रोकर सज्जन सिंह जैन को अदालत ने तीन दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है. ACB अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में शिकायतकर्ता निरंजन मोगरा ने रिश्वत की रकम तय करने से लेकर जब्त सामान गायब होने तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि रिश्वत की डील के दौरान ASP ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2 CR लिखकर रकम की पुष्टि की थी.
कार में हुई थी 2 करोड़ रुपए की डील : निरंजन मोगरा के मुताबिक, ब्रोकर सज्जन सिंह जैन ने उनसे जब्त सोना छुड़ाने और केस हल्का करवाने के नाम पर पहले 1 करोड़ रुपए मांगे थे. कुछ दिन बाद उसने बताया कि ASP ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है. निरंजन ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताते हुए ASP से मिलवाने को कहा. इसके बाद सज्जन सिंह उन्हें अपनी कार में फतहसागर झील के किनारे रानी रोड ले गया. वहां ASP मुकेश सोनी निजी कार से पहुंचा.
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दबाव बनाने और रिश्वत मांगने का आरोप : SOG ASP मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह जैन उर्फ टाटला पर परिवादी निरंजन मोगरा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. निरंजन के अनुसार, जमानत पर बाहर आने के बाद ASP सोनी ने दलाल के जरिए पहले एक करोड़ और बाद में दो करोड़ रुपए की मांग की. रकम नहीं देने पर दूसरे भूखंड मामलों में झूठा फंसाने और चार्जशीट पेश करने की धमकी दी गई.
SOG कार्यालय से फाइलें मिलीं : ACB की टीम ने आरोपी ASP मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह जैन को लेकर गोवर्धनविलास स्थित SOG कार्यालय में तलाशी ली. टीम ने मामले से संबंधित एक फाइल जब्त की. तलाशी के दौरान नगर निगम के भूखंडों से जुड़ी फाइलें भी मिलीं. ACB ने शनिवार रात को दो करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के मामले में दलाल सज्जन सिंह जैन उर्फ टाटला को गिरफ्तार किया था. रविवार को एएसपी को भी गिरफ्तार किया गया.
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निरंजन ने ACB को बताया कि सेक्टर-6 में प्लॉट नंबर 115 से जुड़े FIR केस नंबर 97/22 में तत्कालीन ASP केवल सिंह तंवर ने उसके बयान और मौजूद सबूतों के आधार पर साल 2022 में उसे सरकारी गवाह बनाया था. बाद में ASP मुकेश सोनी ने बिना कोर्ट की इजाजत के उसे गिरफ्तार कर लिया. इसी मामले में उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा. दोनों का नाम FIR में नहीं था और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. दोनों ने करीब 14 दिन जेल में बिताए.
जब्त सोने की घड़ी, चूड़ी और DVR गायब होने का आरोप : शिकायतकर्ता के अनुसार, सज्जन सिंह आगे की सीट पर ASP के साथ बैठा, जबकि उन्हें पीछे बैठाया गया. रिश्वत की रकम कम करने की बात पर ASP चुप रहा. करीब पांच मिनट बाद उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर 2CR लिखकर दिखाया और संकेत दिया कि सज्जन सिंह जो कहेगा, वही अंतिम रकम होगी. निरंजन ने बताया कि SOG ने 4 अगस्त 2026 को उन्हें और उनकी पत्नी हेमलता कांकरिया को गिरफ्तार किया था. हेमलता सेवानिवृत्त जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है. गिरफ्तारी के दौरान उनके घर से करीब 2 किलो सोने के गहने और 11 लाख रुपए जब्त किए गए थे.
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निरंजन का आरोप है कि सोने की घड़ी, चूड़ी और DVR भी जब्त किए गए, लेकिन इनका उल्लेख जब्ती रिकॉर्ड में नहीं किया गया. इनकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए बताई गई. 25 अगस्त को जमानत पर घर लौटने के बाद उन्हें यह सामान नहीं मिला. उन्होंने दावा किया कि SOG कार्यालय में सामान के बारे में पूछने पर स्टाफ ने कहा कि ASP ही बता पाएंगे. निरंजन ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय में रीडर जसवंत राव ने उनकी पत्नी से खाली बैंक चेक पर हस्ताक्षर करवाए थे.
272 प्लॉट घोटाले से जुड़ा मामला : यह मामला उदयपुर नगर निगम के 272 प्लॉट घोटाले से जुड़ा है. वर्ष 2022 में सूरजपोल थाने में इस संबंध में FIR दर्ज हुई थी. आरोप है कि खाली भूखंडों के फर्जी दस्तावेज और लीज डीड तैयार कर उन्हें बेचा गया. ACB ने शनिवार को सज्जन सिंह जैन को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया . पूछताछ के बाद रविवार को ASP मुकेश सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को अदालत ने तीन दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है.
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