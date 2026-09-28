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2 करोड़ रिश्वत मामला : ASP मुकेश सोनी और ब्रोकर 3 दिन के रिमांड पर, ऐसे तय हुई थी डील

एसीबी गिरफ्त में ब्रोकर सज्जन सिंह और एएसपी मुकेश सोनी ( ईटीवी भारत )