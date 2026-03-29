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लखनऊ एयरपोर्ट पर 'उड़ान यात्री कैफे'; मात्र 10 रुपये में मिलेगा अल्प आहार, केंद्रीय मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन

लखनऊ एयरपोर्ट पर 'उड़ान यात्री कैफे' ( Photo credit: Airport spokesperson )

लखनऊ : राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, राम मोहन नायडू किंजरापु ने 'उड़ान यात्री कैफे' का ई-उद्घाटन किया. टर्मिनल-3 के चेक-इन हाल में स्थित इस कैफे में हवाई यात्रियों को बेहद किफायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. एयरपोर्ट प्रवक्ता की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कैफे में मात्र 10 रुपये से अल्प आहार व पेय पदार्थ मिलेगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया ई-उद्घाटन (Photo credit: Airport spokesperson) जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि आज 'उड़ान यात्री कैफे' के उद्घाटन के साथ हम यात्रियों के रोज़मर्रा के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठा रहे हैं. "उड़ान यात्री कैफे" हवाई यात्रा को सभी के लिए आसान, सुलभ और आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप बनाने की हमारी सोच को दिखाता है."