UCC से आदिवासी परंपराओं पर नहीं पड़ेगा असर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: विजय शर्मा
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आदिवासी समाज को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST
कांकेर: डिप्टी सह प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा आज कांकेर प्रवास पर रहे. मीडिया से बातचीत में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने पर भी आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आदिवासी समाज को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
UCC से आदिवासी परंपराओं पर नहीं पड़ेगा असर
गृहमंत्री शुक्रवार को कांकेर प्रवास के दौरान जिला पंचायत सभागार में आयोजित आदिवासी समाज प्रमुखों के चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर UCC और बस्तर में उद्योगों को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया. विजय शर्मा ने कहा कि UCC का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लिए समान नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जबकि आदिवासी समाज की पारंपरिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा.
सरकार आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने पर भी आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा: विजय शर्मा, गृहमंत्री
डिप्टी सीएम ने किया सरकार का रुख साफ
बस्तर क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी गृहमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में कोई नया औद्योगिक परिवर्तन नहीं हुआ है. केवल पहले से संचालित कंपनियां, जैसे NMDC, अपनी नियमित गतिविधियां जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि समाज में भ्रम फैलाने और फूट डालने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. इसी उद्देश्य से सामाजिक प्रमुखों के साथ बैठक कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की गई है.
विजय शर्मा ने दी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी
गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि आदिवासी समाज की परंपराएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और UCC तथा बस्तर में उद्योगों को लेकर भ्रामक प्रचार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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