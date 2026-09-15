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UCC के विरोध में RJD का नीतीश कुमार को ऑफर, बोले भाई वीरेंद्र- 'लात मारें BJP को.. मिलकर बनाएं सरकार'

पटना : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है . बिहार में इसको लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा ऑफर दिया है. उन्होंने जेडीयू को प्रस्ताव देते हुए कहा, बिहार में मिलकर आइये सरकार बनाते हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि यूसीसी पर नीतीश कुमार स्टैंड ले चुके है. उनसे कहूंगा कि आप वैसे लोगों को छोड़िए और उनको लात मारकर आइये इधर और हमारे साथ सरकार बनाइए. कुछ लोग आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं.

भाई वीरेंद्र ने JDU को दिया ऑफर

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, हम लोगों ने यूसीसी का पहले विरोध किया था, जेडीयू तो बाद में आगे आई. इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आप आइये आपके साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए है. आपको तो बर्बाद करिए दिये. लेकिन और बर्बाद करने में लगे हुए है. इसलिए सामाजिक न्याय के जो लोग है. आप और हम एक है.

भाई वीरेंद्र का बयान (ETV Bharat)

"इसलिए यूसीसी लागू नहीं होगा. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सब धर्मों को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है. संविधान में इसका उल्लेख है."- भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक

UCC को लेकर JDU में विरोध

भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार महंगाई और अन्य कारणों से परेशान है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए समान नागरिक संहिता यानी UCC लाने की बात कही है. समान नागरिक संहिता को लेकर जदयू के तरफ से भी विरोध शुरू हो गया है. विधायक श्याम रजक ने साफ कहा कि बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे.

"देखिये इसलिए केंद्र सरकार यह भाषा बोल रही है क्योंकि पूरे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है. इसलिए एनडीए सरकार डाईवर्ट करने के लिए यूसीसी का नाम लेकर आई है. यह देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान गुलाम जब था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था. यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. यह हिन्दू राष्ट्र नहीं है."- भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक

भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए सरकार नागपुर से गाइड हो रही है. नागपुर का नहीं चलेगा. बिहार है बिहार में तो यूसीसी नहीं लागू करने देंगे. नीतीश कुमार जी भी स्टैंड ले चुके हैं.

"हम इसके विरोध में है. हमने बिल का समर्थन किया था, लेकिन ये भी कहा था कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे और आजतक हम उसमें कायम हैं."- श्याम रजक, जेडीयू विधायक

अमित शाह से की जाएगी बात- JDU

जदयू के तरफ से यह भी कहा गया की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बात करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इसको लेकर जवाब दिया है. अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है.