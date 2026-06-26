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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी शुरू, समय सीमा तय नहीं: विष्णु देव साय

UCC को लेकर जानकारी देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी UCC के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार प्रारंभिक काम चालू हो रहा है. सीएम ने कहा कि राज्य में UCC लागू किया जाएगा इसके सभी पहलू को लेकर काम चल रहा है. सीएम ने कहा सरकार ने जून 2026 में यूसीसी का ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

रायपुर: छतीसगगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होगा. इसे लेकर छत्सीसगढ़ में काम शुरू हो गया है. इसके लिए रंजना देशाई के नेतृत्व में गठित टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है. 26 जून से इस टीम को काम करने की मंजूरी दे गई है.

समिति में 5 लोगों को रखा गया है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं. UCC में इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह का नाम शामिल है. समिति पूरे राज्य के सामाजिक आर्थिक हालात का सर्वे करेगी: विष्णु देव साय, सीएम

यूसीसी को लेकर जो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, हम उनपर कड़ी कार्रवाई करेंगे. सरकार आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने पर भी आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा: विजय शर्मा, गृहमंत्री

समिति में पांच सदस्यों को रखा गया, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनाई गईं

सीएम साय ने बताया कि समिति के मूल 5 लोगों को रखा गया है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं. UCC में इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को इसका सदस्य बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति पूरे राज्य के सामाजिक आर्थिक हालात का सर्वे करेगी.

UCC को लागू करने के समय को लेकर सीएम ने कहा कि अभी सर्वे और लागू करने के लिए काम की शुरुवात हुई है. UCC को राज्य के कब लागू किया जाएगा अभी इसकी तारीख तय नहीं है.

जानिए क्या है यूसीसी

समान नागरिक संहिता यानी UCC एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और बच्चा गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू करना है.

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