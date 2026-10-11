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UAE में नौकरी का मौका, रहने और खाने-पीने के साथ ट्रांपसोर्ट की भी मिलेगी सुविधा, शिमला में होंगे इंटरव्यू

UAE में नौकरी का मौका ( ETV Bharat )

शिमला: जिला रोजगार कार्यालय शिमला ने हिमाचल प्रदेश के पात्र एवं इच्छुक युवाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया है. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HPSEDC) के माध्यम से UAE की प्रतिष्ठित कंपनी 'M/s Vertiv Gulf LLC' के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर ट्रेड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है.

जिला रोजगार अधिकारी शिमला, प्रवीन नगराईक ने बताया कि चयनित युवाओं को न्यूनतम दो वर्ष के अनुबंध पर नियुक्ति दी जाएगी. अभ्यर्थियों के लिए मासिक वेतन 1,100 से 1,300 UAE दिरहम निर्धारित किया गया है. वेतन के अलावा चयनित कर्मचारियों को नियमानुसार ओवरटाइम, निःशुल्क भोजन (अथवा फूड अलाउंस), आवास एवं परिवहन की सुविधा दी जाएगी. साथ ही, नियोक्ता द्वारा कार्य वीजा (Visa) भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष एक माह का सवैतनिक अवकाश और हवाई टिकट के लिए 2,700 UAE दिरहम का वार्षिक भत्ता भी देय होगा.