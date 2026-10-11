UAE में नौकरी का मौका, रहने और खाने-पीने के साथ ट्रांपसोर्ट की भी मिलेगी सुविधा, शिमला में होंगे इंटरव्यू
जिला रोजगार कार्यालय शिमला ने UAE की कंपनी के लिए भर्ती.14 अक्टूबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें।
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:43 PM IST
शिमला: जिला रोजगार कार्यालय शिमला ने हिमाचल प्रदेश के पात्र एवं इच्छुक युवाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया है. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HPSEDC) के माध्यम से UAE की प्रतिष्ठित कंपनी 'M/s Vertiv Gulf LLC' के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर ट्रेड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है.
जिला रोजगार अधिकारी शिमला, प्रवीन नगराईक ने बताया कि चयनित युवाओं को न्यूनतम दो वर्ष के अनुबंध पर नियुक्ति दी जाएगी. अभ्यर्थियों के लिए मासिक वेतन 1,100 से 1,300 UAE दिरहम निर्धारित किया गया है. वेतन के अलावा चयनित कर्मचारियों को नियमानुसार ओवरटाइम, निःशुल्क भोजन (अथवा फूड अलाउंस), आवास एवं परिवहन की सुविधा दी जाएगी. साथ ही, नियोक्ता द्वारा कार्य वीजा (Visa) भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष एक माह का सवैतनिक अवकाश और हवाई टिकट के लिए 2,700 UAE दिरहम का वार्षिक भत्ता भी देय होगा.
इस भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड में ITI अथवा डिप्लोमा धारक होना अनिवार्य है. इस पद के लिए फ्रेशर और अनुभवी दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया के लिए वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है, हालांकि जिन अभ्यर्थियों के पास वर्तमान में पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, वो भी आवेदन के पात्र होंगे. शर्त केवल यह है कि अंतिम चयन होने के उपरांत उन्हें सात दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट बनवाकर प्रस्तुत करना होगा. भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार 30,000 रुपये सेवा शुल्क (18% जीएसटी सहित कुल 35,400 रुपये) और 1,500 रुपये मेडिकल शुल्क का भुगतान करना होगा.
इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार 16 एवं 17 अक्टूबर, 2026 को आयोजित किए जाएंगे. साक्षात्कार स्थल की विस्तृत जानकारी पंजीकरण पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों को दी जाएगी. जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने प्रदेश के योग्य युवाओं से अपील की है कि वे विदेश में रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि से पूर्व अपना पंजीकरण करवाएं.
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