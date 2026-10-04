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Khelo Jharkhand: हजारीबाग-लातेहार का एथलेटिक्स में जलवा, हॉकी में सिमडेगा ने दोनों खिताब जीते

रांची में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 में अंडर-17 एथलेटिक्स और हॉकी प्रतियोगिताओं का रोमांचक समापन हुआ. दो दिनों तक रांची के खेलगांव प्रैक्टिस मैदान और मोरहाबादी हॉकी मैदान में चली प्रतियोगिताओं में अलग-अलग जिलों के स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार ने बाजी मारी. वहीं हॉकी के दोनों वर्गों में सिमडेगा ने खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम किया.