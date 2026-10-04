Khelo Jharkhand: हजारीबाग-लातेहार का एथलेटिक्स में जलवा, हॉकी में सिमडेगा ने दोनों खिताब जीते
रांची में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड में अंडर-17 एथलेटिक्स और हॉकी प्रतियोगिता का समापन हो गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 8:48 PM IST
रांचीः राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 में अंडर-17 एथलेटिक्स और हॉकी प्रतियोगिताओं का रोमांचक समापन हुआ. दो दिनों तक रांची के खेलगांव प्रैक्टिस मैदान और मोरहाबादी हॉकी मैदान में चली प्रतियोगिताओं में अलग-अलग जिलों के स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार ने बाजी मारी. वहीं हॉकी के दोनों वर्गों में सिमडेगा ने खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम किया.
एथलेटिक्स के अंडर-17 बालिका वर्ग में हजारीबाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. रांची की टीम दूसरे और पश्चिमी सिंहभूम की टीम तीसरे स्थान पर रही, बालक वर्ग में लातेहार चैंपियन बना. साहिबगंज ने दूसरा और खूंटी ने तीसरा स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में दमखम दिखाया और जिलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.
हॉकी के बालिका वर्ग में सिमडेगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. रांची उपविजेता और हजारीबाग तीसरे स्थान पर रहा. व्यक्तिगत पुरस्कारों में सिमडेगा की बर्टिला केरकेट्टा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और संदीपा कुमारी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. रांची की प्रीति बारला को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला.
बालक वर्ग में भी सिमडेगा ने अपना दबदबा बरकरार रखा और विजेता का खिताब अपने नाम किया. खूंटी दूसरे और गुमला तीसरे स्थान पर रहा. व्यक्तिगत पुरस्कारों में हजारीबाग के रितेश टोपनो को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सिमडेगा के अनुकेत केरकेट्टा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सिमडेगा के ऋषभ कुल्लू को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया.
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खेलो झारखंड का मकसद सिर्फ प्रतियोगिताएं कराना नहीं है. इसके जरिए राज्य के अलग-अलग जिलों में मौजूद स्कूली खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर मंच, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है. एथलेटिक्स और हॉकी में खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है.
प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता जिलों की टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया. पुरस्कार वितरण राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग, झारखंड राज्य एथलेटिक्स संघ के महासचिव शिवकुमार पांडेय तथा हॉकी संघ के विजय शंकर सिंह और रजनीश कुमार ने किया.
राज्य स्तरीय खेलो झारखंड के विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने बधाई दी.
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