ETV Bharat / state

त्यूणी हादसे का वीडियो आया सामने, देखिये कैसे पल में खाई में गिरी कार

देहरादून के त्यूणी चकराता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलावड़ा गांव के पास अचानक एक फोर्ड कार अनियंत्रित हो गई. बताया गया कि कार में श्रद्धालु सवार थे. वे पहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. कार के खाई में गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत और बचाव के लिए प्रयास शुरू किए. हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई.

वहीं, विकासनगर जुड्डो मोटर मार्ग पर भी हादसा हुआ. यहां जुड्डो के पास एक मैक्स बेकाबू होकर पलट गई. मैक्स वाहन चालक सहित 9 लोग सवार थे. इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि एक महिला गम्भीर घायल हो गई .सूचना पर डाकपत्थर पुलिस चौकी प्रभारी सतेन्द्र सिंह और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पंहुची.

बताया जा रहा है कि मैक्स देहरादून से उत्तरकाशी जिले के पुरोला जा रही थी. इस हादसे में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. ​मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार (3 अक्टूबर 2026) सुबह करीब 11:00 बजे मैक्स वाहन (संख्या: UK10TA 0482) देहरादून से विकासनगर होते हुए पुरोला (उत्तरकाशी) के लिए रवाना हुआ था. दोपहर लगभग 2:10 बजे जुड्डो से करीब 400 मीटर पहले वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. दुर्घटना के वक्त वाहन में चालक सहित कुल 9 लोग (4 महिलाएं और 5 पुरुष) सवार थे. ​घटना की सूचना दोपहर में 112 के माध्यम से कोतवाली विकासनगर पुलिस को मिली.

सूचना मिलते ही डाकपत्थर चौकी प्रभारी पुलिस बल और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. डाकपत्थर पुलिस चौकी इंचार्ज सतेंद्र सिंह ने बताया वाहन मे चालक सहित 9 लोग सवार थे. जुड्डो के पास वाहन अचानक सड़क पर पलट गया.

पढे़ं- विकासनगर के त्यूणी में भीषण हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, दो लोग घायल