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बनारस की गलियों में अक्षरों के जादूगरों की पिकनिक, बाजारों में 3 घंटे तक क्या किया, जानिए

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के एप्लाइड आर्ट्स विभाग की तरफ से ‘टाइपो-पिकनिक’ नामक एक अभिनव स्ट्रीट-आधारित टाइपोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया है. यह आयोजन ‘टाइपोयात्रा’ कैलिग्राफी एवं टाइप डिजाइन कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत सम्पन्न हुआ. इसमें लगभग 50 छात्रों ने गोदौलिया चौराहे से स्टिच मार्केट होते हुए दशाश्वमेध क्षेत्र तक तीन घंटे की वॉक में भाग लिया, जहां उन्होंने काशी के बाज़ारों में प्रचलित वर्नाक्युलर टाइपोग्राफी का गहन अध्ययन किया.





कार्यक्रम का मार्गदर्शन अभिषेक वर्धन सिंह ने किया, जबकि लीड विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष अरोड़ा ने किया. छात्रों ने हाथ से लिखे साइनबोर्ड, देवनागरी एवं लैटिन वाले बोर्ड तथा स्थानीय बाज़ारों की दिख रही अलग अलग लैंग्वेज का विश्लेषण किया. इस दौरान लेटरफॉर्म विकृति, टाइपोग्राफिक हायरार्की के उलटाव और अनियोजित दृश्य परिवेश में अक्षरों के सह-अस्तित्व जैसे पहलुओं को समझा गया. एकम काशी के संस्कृत-अंग्रेज़ी द्विभाषी साइनबोर्ड का अध्ययन विशेष रूप से किया गया, जिसे इस क्षेत्र में सुविचारित टाइपोग्राफी का दुर्लभ उदाहरण माना गया.





इसका मुख्य फोकस अक्षरों को उनकी लिखने के।तरीके तर्क प्रणाली, सामग्री, सतह उपचार, स्थानिक व्यवस्था और कार्यात्मक संदर्भ के आधार पर समझना रहा, साथ ही, भारतीय वर्नाक्युलर टाइपोग्राफी की हाइब्रिड प्रकृति को पहचानने पर भी विशेष बल दिया गया.

यह पहल एक ऐसी शिक्षण पद्धति को रेखांकित करती है, जिसमें सीखने को वास्तविक जीवन के परिवेश में स्थापित किया जाता है. वाराणसी की सड़कों पर प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से छात्रों ने अक्षरों को केवल डिज़ाइन तत्व नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की दृश्य संस्कृति के हिस्से के रूप में समझा. कार्यक्रम का समापन पारंपरिक बनारसी नाश्ते कचौड़ी, इडली और चाय के साथ हुआ.



प्रो. मनीष अरोड़ा ने कहा की यह शहर सदियों से टाइपोग्राफी सिखा रहा है. हमने केवल छात्रों को वह दृष्टि दी, जिससे वे दीवारों पर लिखी भाषा को पढ़ सकें. टाइपो-पिकनिक वास्तव में जीवन के बीचों-बीच सीखने का माध्यम है. टाइपोग्राफी लिखित भाषा को आकर्षक, पठनीय और प्रभावशाली बनाने के लिए अक्षरों व फोंट को व्यवस्थित करने की कला और तकनीक है. इसका उद्देश्य केवल टेक्स्ट लिखना नहीं, बल्कि सही फॉन्ट, आकार, स्पेसिंग और लेआउट चुनकर संदेश को भावना के साथ प्रस्तुत करना है. यह ग्राफिक डिजाइन का एक मुख्य हिस्सा है जो पठनीयता सुनिश्चित करता है.

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