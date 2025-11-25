ETV Bharat / state

"10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज"... पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "जीवनशैली बिगड़ी तो डायबिटीज पक्की"

चंडीगढ़: टाइप-2 डायबिटीज... जिसे लंबे समय तक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी माना जाता रहा है, अब तेजी से युवाओं और बच्चों तक पहुंच रही है. पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि 10–12 वर्ष की उम्र के बच्चे भी अब इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं. जानें क्या है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज: टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दो अलग-अलग प्रकार की शुगर की बीमारिया हैं. टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देती है, जिससे शरीर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पाता और मरीज को जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है. वहीं, टाइप 2 डायबिटीज में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता. इसके मुख्य कारण जीवनशैली, मोटापा और आनुवंशिकता हैं. टाइप 2 को अक्सर जीवनशैली में सुधार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कभी-कभी दवाओं या इंसुलिन से नियंत्रित किया जा सकता है. इन दोनों प्रकारों के कारण, उपचार और प्रबंधन अलग-अलग होते हैं. पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी (Etv Bharat) रोगियों की उम्र में आया बदलाव: इस बारे में पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टर सोहम मुखर्जी से ईटीवी भारत ने बातचीत की. डॉक्टर सोहन मुखर्जी का कहना है कि, "पिछले एक दशक में टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों की उम्र में बड़ा बदलाव आया है. पहले 50–60 वर्ष की उम्र में यह बीमारी आम थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी बड़ी संख्या में डायबिटीज से ग्रस्त हो रहे हैं." बढ़ता मोटापा और गलत खान-पान मुख्य कारण: डॉ. सोहम के अनुसार बच्चों और युवाओं में डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल में बदलाव, हाई-कैलोरी डाइट, और लगातार बैठकर रहने की आदतें. उन्होंने बताया कि, "बचपन में बढ़ता मोटापा, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम में बढ़ोत्तरी बच्चों के शरीर को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. कई मामलों में देखा गया है कि बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर समय बिताते हैं और किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जिसके कारण उनमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ने लगता है और आगे चलकर डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ जाता है." पीजीआई की ओपीडी में हर हफ्ते 1000 से अधिक मरीज: पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग प्रमुख और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सोहम ने बताया कि, "ओपीडी में हर हफ्ते लगभग 1000 से अधिक मरीज दर्ज होते हैं, जिनमें से 10% नए होते हैं. विभाग की कुल ओपीडी का 10–15% हिस्सा केवल डायबिटीज के मरीजों का होता है.बढ़ते मामलों को देखते हुए पीजीआई अब हर माह स्वास्थ्य शिक्षा सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा है, ताकि लोग बीमारी को समझें और समय रहते आवश्यक कदम उठा सकें." NCD रजिस्ट्री रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े: हाल ही में जारी चंडीगढ़ नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीज रजिस्ट्री के अनुसार युवा वर्ग में यह बीमारी महामारी की तरह फैल रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जीवनशैली में बदलाव नहीं किया गया, तो आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे अधिक डायबिटीज मरीजों वाला देश बन सकता है.