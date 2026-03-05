सोनभद्र में धंधरौल बांध में डूबने से दो युवकों की मौत; मछली पकड़ने गये थे दोनों, गोताखोरों की मदद से निकाले गये शव
पन्नूगंज थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 9:41 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 9:50 PM IST
सोनभद्र : पन्नूगंज थाना क्षेत्र के मझिडढ़ गांव के पास स्थित धंधरौल बांध में गुरुवार दोपहर दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. यह दोनों मछली पकड़ने के लिए बांध में उतरे थे. मृतकों की पहचान मझिडढ़ गांव निवासी दशमी (30) और रामराज उर्फ बच्चा (48) के रूप में हुई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है.
पुलिस के मुताबिक, मझिडढ़ गांव निवासी दशमी (30) और रामराज उर्फ बच्चा (48) गुरुवार दोपहर अपने एक साथी के साथ बांध पर मछली पकड़ने गए थे. दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे दोनों मछली पकड़ने के लिए बांध के पानी में उतरे और तैरते हुए जलाशय के भीतर चले गये. मछली पकड़ने के दौरान वह गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे. किनारे खड़े उनके साथी ने उन्हें डूबते देख शोर मचाया.
साथी का शोर सुनकर आस-पास के ग्रामीण और मृतकों के परिजन मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर पन्नूगंज थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों ही डूब चुके थे. पन्नूगंज थानाध्यक्ष ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को बाहर निकलवाया. हालांकि, जब तक दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से परिजनों में शोक का माहौल है.
पन्नूगंज थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि दोनों युवकों की मौत की सूचना पाकर आस-पास के सैकड़ों ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गए थे. ग्रामीणों में दोनों की मौत की सूचना पर शोक का माहौल है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी भेजा गया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : सोनभद्र में डूबने से महिला और 4 साल की बच्ची की मौत, ट्यूब से नदी पार कर रहे थे