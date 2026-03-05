ETV Bharat / state

सोनभद्र में धंधरौल बांध में डूबने से दो युवकों की मौत; मछली पकड़ने गये थे दोनों, गोताखोरों की मदद से निकाले गये शव

सोनभद्र : पन्नूगंज थाना क्षेत्र के मझिडढ़ गांव के पास स्थित धंधरौल बांध में गुरुवार दोपहर दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. यह दोनों मछली पकड़ने के लिए बांध में उतरे थे. मृतकों की पहचान मझिडढ़ गांव निवासी दशमी (30) और रामराज उर्फ बच्चा (48) के रूप में हुई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है.



पुलिस के मुताबिक, मझिडढ़ गांव निवासी दशमी (30) और रामराज उर्फ बच्चा (48) गुरुवार दोपहर अपने एक साथी के साथ बांध पर मछली पकड़ने गए थे. दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे दोनों मछली पकड़ने के लिए बांध के पानी में उतरे और तैरते हुए जलाशय के भीतर चले गये. मछली पकड़ने के दौरान वह गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे. किनारे खड़े उनके साथी ने उन्हें डूबते देख शोर मचाया.

साथी का शोर सुनकर आस-पास के ग्रामीण और मृतकों के परिजन मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर पन्नूगंज थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों ही डूब चुके थे. पन्नूगंज थानाध्यक्ष ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को बाहर निकलवाया. हालांकि, जब तक दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से परिजनों में शोक का माहौल है.