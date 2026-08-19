मिर्जापुर में बाढ़ में बहे दो युवक; बचाव दल तलाश में जुटे
नदी किनारे खड़े लोगों के शोर मचाने के बाद पुलिस को बुलाया गया, परिजन परेशान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:32 PM IST
मिर्जापुर: यूपी के जनपद में बाढ़ और बारिश का कहर लोगों की जान पर आ पड़ा है. दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में दो युवक बह गए हैं. पुल पर बह रहे पानी को पार करते समय हादसा हुआ. फिलहाल दोनों युवकों की तलाश जारी है.
हलिया थाना क्षेत्र के सोठिया खुर्द गांव के रहने वाला सुग्रीव का पुत्र धर्मराज उर्फ वीरन (26 ) मंगलवार को सुबह दर्शन-पूजन के लिए कोटारनाथ महादेव मंदिर जा रहा था, जहां रास्ते में पुल के समीप पैर फिसलने से वह अदवा नदी के तेज बहाव में बह गया.
नदी किनारे खड़े ग्रामीणों गौरी शंकर गिरी व छोटकू कोल सहित कई लोग उसे नदी में बहते देख शोर मचाया, लेकिन अदवा नदी के पुल से गुजरते समय तेज बहाव के बीच उसका पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बह गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
गांव निवासी सुशील सिंह ने बताया कि युवक के नदी में बहने की सूचना तत्काल 112 पुलिस को दी गई. ग्रामीणों ने नदी में 10 किमी दूर बरौधा तक खोजबीन की, लेकिन देर शाम तक तलाश के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल सका.
घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए. धर्मराज के नदी में बहने से परिवार में कोहराम मचा गया, देर शाम तक ग्रामीण नदी के आसपास लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए रहे हैं.
अदवा नदी में तेज बहाव होने के कारण तलाश अभियान में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली है पुलिस तलाश में जुटी है. दूसरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में कर्णावती नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया जानकारी के अनुसार विजयपुर के तुर्कान मोहल्ला निवासी एवं वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य अशफाक अहमद अपने साथी गुड्डे अहमद के साथ बिहसड़ा से घर लौट रहे थे. विजयपुर में कर्णावती नदी के पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा था.
दोनों ने बाइक पांडेयपुर के पास खड़ी कर पैदल पुल पार कर रहे थे पुल पार करते समय जैसे ही अशफाक ने रेलिंग का सहारा छोड़ा, वह तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में बह गए.साथी गुड्डे अहमद के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की.
सूचना पर विंध्याचल पुलिस भी पहुंची.पुलिस और ग्रामीणों ने काफी देर तक नदी किनारे खोजबीन की, लेकिन अंधेरा और तेज बहाव के कारण युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका.
विंध्याचल थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी है. नदी में पानी का बहाव अधिक होने से अभियान में दिक्कत आ रही है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है.प्रशासन ने लगातार बारिश और नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और नदी किनारे न जाने की अपील की है.
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