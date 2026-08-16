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Jaisalmer Incident : नाचना की नहर में नहाने उतरे दो युवक, बहा ले गया पानी...

जैसलमेर जिले के 1260 आरडी पर हादसा. नहर किनारे युवकों के कपड़े एवं चप्पलें मिली. तलाशी अभियान जारी.

Indira Gandhi Canal
इंदिरा गांधी नहर (ETV Bharat FIle Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 9:02 PM IST

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जैसलमेर: जिले में नाचना थाना क्षेत्र में रविवार को इंदिरा गांधी मुख्य नहर में नहाने उतरे दो युवक तेज बहाव की चपेट में आ गए. हादसा नाचना हेड से मोहनगढ़ जाने वाले मार्ग पर करीब 500 मीटर दूर 1260 आरडी के पास हुआ. दोनों युवकों की तलाश के लिए पुलिस, प्रशासन, स्थानीय गोताखोर और तैराक ऑपरेशन चला रखा है. नहर किनारे से दोनों युवकों के कपड़े और चप्पलें मिली हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

नाचना थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों और तैराकों की मदद से दोनों युवकों की तलाश की जा रही है. नहर में तेज बहाव को देखते अलग-अलग स्थानों पर सर्च अभियान चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि नहर किनारे दोनों युवकों के कपड़े और चप्पलें मिली हैं. असल में मगाराम (17) और रामचंद्र भील (20) दोस्तों के साथ नहर पर पहुंचे थे. गर्मी से राहत पाने को युवक नहर किनारे नहा रहे थे. तभी दोनों युवक पानी के गहरे हिस्से की ओर चले गए. अचानक तेज बहाव से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डूब गए. दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों देखते ही देखते दूर चले गए.

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अफरा-तफरी मची: दो युवकों के बहने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. साथियों ने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने तलाशी अभियान शुरू कराया. हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे. बहाव और नहर की गहराई को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को सावधानी से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. स्थानीय स्तर पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

माहौल गमगीन: इधर, हादसे सूचना पर दोनों युवकों के परिजन मौके पर आए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. रेस्क्यू ऑपरेशन देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. नहर की पटरी पर भीड़ होने से पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी. देर शाम तक दोनों युवकों का सुराग नहीं लग सका था.

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इंदिरा गांधी मुख्य नहर में हादसा
TWO YOUTHS SWEPT AWAY IN CANAL

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