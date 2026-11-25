QR कोड से फर्जी पेमेंट कर नकदी ठगने का फर्जीवाड़ा, यूपी के दो युवकों की जमकर धुनाई
रुद्रपुर में नकली QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट कर लोगों को ठगने के आरोप में दो युवकों की पिटाई की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 1:46 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी का एक नया मामला सामने आया है. सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के डाबर मोड़ पर दो युवक QR कोड के जरिए फर्जी पेमेंट का खेल खेलते हुए पकड़े गए. बताया जा रहा है कि दोनों युवक उत्तर प्रदेश नंबर की बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और लोगों से कैश की जरूरत बताकर उनके बैंक खातों में QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन पैसे भेजने का झांसा दे रहे थे. शुरुआत में कुछ लोग उनके झांसे में आ गए, लेकिन जब एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते की जांच की तो उसमें रकम नहीं पहुंची. इसके बाद फर्जी पेमेंट का मामला उजागर हो गया. स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची सिडकुल चौकी पुलिस दोनों युवकों को बाइक समेत अपने साथ ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश नंबर की बाइक पर सवार होकर दो युवक सिडकुल क्षेत्र के डाबर मोड़ पर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने वहां मौजूद कुछ लोगों से संपर्क किया और खुद के पास नकदी नहीं होने की बात कहते हुए नकदी की जरूरत बताई. इसके बदले उन्होंने लोगों को QR कोड के माध्यम से उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान करने का भरोसा दिया. युवकों ने लोगों से कहा कि वे QR कोड के जरिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे और इसके बदले उनसे नकद रकम ले लेंगे.
शुरुआत में उनकी बातों में आकर कुछ लोग इस लेनदेन के लिए तैयार हो गए. आरोप है कि युवकों ने QR कोड के जरिए भुगतान करने का दावा करते हुए मोबाइल पर भुगतान का मैसेज भी दिखाया, जिसके आधार पर वे नकदी हासिल करने का प्रयास कर रहे थे. हालांकि, इसी दौरान एक व्यक्ति को युवकों की गतिविधियों पर शक हो गया. उसने तत्काल अपने बैंक खाते की जांच की तो उसमें भुगतान की गई रकम नहीं पहुंची थी.
इसके बाद व्यक्ति को समझ आ गया कि उसके साथ फर्जी भुगतान का खेल किया जा रहा है. आरोप है कि युवकों ने वास्तविक ट्रांजेक्शन किए बिना ही फर्जी तरीके से भुगतान का मैसेज दिखाया था. मामले का खुलासा होते ही पीड़ित व्यक्ति ने अपने परिचितों और दोस्तों को मौके पर बुला लिया. स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को घेरकर पकड़ लिया. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी.
घटना की सूचना तत्काल सिडकुल चौकी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को संभालते हुए दोनों युवकों को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस दोनों युवकों को उनकी बाइक समेत चौकी ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों युवक कितने लोगों को अपने झांसे में ले चुके हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों युवकों ने पूछताछ में लोगों से ठगी करने का जुर्म कबूल किया. इसके बाद सभी पीड़ितों को उनके ठगी के पैसे वापस दिलाए गए. पीड़ितों की ओर से तहरीर न मिलने के कारण दोनों युवकों का चालान कर छोड़ दिया है.
-हेमंत कठैत, सिडकुल चौकी प्रभारी-
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