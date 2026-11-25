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QR कोड से फर्जी पेमेंट कर नकदी ठगने का फर्जीवाड़ा, यूपी के दो युवकों की जमकर धुनाई

QR कोड से फर्जी पेमेंट कर नकदी ठगने का फर्जीवाड़ा ( PHOTO-ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी का एक नया मामला सामने आया है. सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के डाबर मोड़ पर दो युवक QR कोड के जरिए फर्जी पेमेंट का खेल खेलते हुए पकड़े गए. बताया जा रहा है कि दोनों युवक उत्तर प्रदेश नंबर की बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और लोगों से कैश की जरूरत बताकर उनके बैंक खातों में QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन पैसे भेजने का झांसा दे रहे थे. शुरुआत में कुछ लोग उनके झांसे में आ गए, लेकिन जब एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते की जांच की तो उसमें रकम नहीं पहुंची. इसके बाद फर्जी पेमेंट का मामला उजागर हो गया. स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची सिडकुल चौकी पुलिस दोनों युवकों को बाइक समेत अपने साथ ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश नंबर की बाइक पर सवार होकर दो युवक सिडकुल क्षेत्र के डाबर मोड़ पर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने वहां मौजूद कुछ लोगों से संपर्क किया और खुद के पास नकदी नहीं होने की बात कहते हुए नकदी की जरूरत बताई. इसके बदले उन्होंने लोगों को QR कोड के माध्यम से उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान करने का भरोसा दिया. युवकों ने लोगों से कहा कि वे QR कोड के जरिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे और इसके बदले उनसे नकद रकम ले लेंगे.