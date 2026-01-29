ETV Bharat / state

दिल्ली के मंगोलपुरी में दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत

बताया गया कि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है. वहीं इलाके में तनाव का माहौल है.

मंगोलपुरी में युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला
मंगोलपुरी में युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 2:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार रात आपसी विवाद में दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगोलपुरी के एक रिहायशी ब्लॉक में घटी. चश्मदीदों ने बताया कि कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. इस दौरान आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर हमला कर दिया.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को नजदीकी संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया. मृतक की पहचान मोहित के रूप में की गई है. वहीं घायल युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है. डीसीपी सचिन शर्मा के मुताबिक, घटना के बाद हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, क्राइम सीन फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं.

देव, मृतक का भाई (ETV BHARAT)

मामले में आरोपी गिरफ्तार: मृतक के भाई ने बताया कि अचानक मुझे फोन आया कि तुम्हारे भाई की हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंचा तो पुलिस उसे एंबुलेंस में लेकर जा रही थी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और लोगों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है. फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पहले भी सामने आया था मामला: इससे पहले दिल्ली के बादली इलाके में नाबालिग को चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई है. मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मृतक नाबालिग सिरसपुर इलाके स्थित राणा पार्क में मौजूद था, और अलाव पर हाथ सेक रहा था, तभी पांच लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. इस दौरान हमलावरों ने नाबालिग पर बिना किसी रहम के चाकू से कई वार किए. अचानक हुए इस हमले से नाबालिग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

