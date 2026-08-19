ETV Bharat / state

पंचकूला में बरसाती नाले में बहे दो युवक, खटौली गांव में नदी पर बना पुल भी टूटा

Two youths swept away in rain fed drain in Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला में मंगलवार दोपहर से शुरू हुई तेज बारिश के चलते लोगों के जान-माल पर संकट खड़ा हो गया. पंचकूला में हो रही लगातार बारिश के चलते घग्गर नदी पूरे उफान पर है. इससे जगह-जगह जल-भराव की स्थिति बन गई. वहीं, पानी के तेज बहाव में पंचकूला सेक्टर-17 स्थित राजीव कॉलोनी से होकर निकलने वाले बरसाती नाले में दो व्यक्ति बह गए. इनमें से एक व्यक्ति कड़ी मशक्कत से किसी तरह खुद को बचाते हुए नाले से बाहर निकलने में कामयाब रहा. लेकिन दूसरा व्यक्ति चंद सेकेंड में ही बह गया. लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पंचकूला पुलिस-प्रशासन को दी. पुलिस और एनडीआरएफ के कर्मचारी भी मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं. लेकिन व्यक्ति की तलाश पूरी नहीं हो सकी है. बरसाती नाले में बहे दो युवक: बरसाती नाले के पानी बहने वाले व्यक्ति की पहचान राजीव कॉलोनी निवासी राजेश के रूप में हुई है. राजेश के साथ मौजूद रणधीर ने पुलिस को बताया कि वे दोनों राजीव कॉलोनी के बरसाती नाले के पास खड़े थे. उसी दौरान राजेश का पांव फिसल गया, जिससे वह नाले में जा गिरा. रणधीर ने बताया कि राजेश को बचाने के लिए वह भी पानी में उतरा लेकिन कामयाब नहीं हो सका. समय रहते वो नाले से बाहर निकल आया, लेकिन राजेश तेज बहाव में बह गया. पुलिस और अन्य विभागीय कर्मचारी राजेश की तलाश में जुटे हैं. इसके लिए राहत कार्य में जुटे सभी कर्मचारी नाले के उन सभी प्वाइंट्स पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं, जहां रुकावट के चलते पानी का बहाव कुछ कम होता है. पंचकूला में बरसाती नाले में बहे दो युवक, खटौली गांव में नदी पर बना पुल भी टूटा (ETV Bharat)