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पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों पर फाय​रिंग, पैरों में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में लगी परिजनों की भीड़ ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के मनियां थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार दो युवकों के साथ मारपीट और फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. फायरिंग में दोनों युवकों के पैरों में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. थाना प्रभारी नीरज कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है.