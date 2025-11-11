ETV Bharat / state

लखनऊ में जज और उनके परिवार पर हमला, कार में तोड़फोड़ की कोशिश, भाग कर बचाई जान

लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर स्कॉर्पियो सवार दो युवकों ने की अभद्रता, जज की पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Symbolic)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:41 PM IST

लखनऊः प्रदेश की राजधानी में एक हाई-प्रोफाइल हमला सामने आया है. सीतापुर में तैनात विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) के परिवार पर हमला किया. बदमाशों ने उनकी कार के बोनट पर मुक्के मारे और शीशा तोड़कर जानलेवा हमला किया. इसके साथ ही गाली-गलौज भी की. जज के बेटे ने तुरंत कार मोड़कर परिवार को बचाया. जज की पत्नी ने मंगलवार को बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

टेढ़ी पुलिया चौराहा पर हुआ हमलाः मूलरूप से प्रतापगढ़ की रहने वाली ताहिरा सिद्दीकी ने विकास नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हमला 8 नवंबर शनिवार की रात करीब 11:15 बजे हुआ है. वह वह अपने पति मोहम्मद सफीक (विशेष न्यायाधीश, सीतापुर) और बेट समीर व शारिक के साथ छठा मील चौराहे से घर लौट रही थीं. रास्ते में उनके पति की अस्वस्थता के चलते वे लोग टेढ़ी पुलिया चौराहा, अलीगंज रोड स्थित मर्सी हॉस्पिटल पर दवा लेने के लिए रुके. ​दवा लेकर लौटने के दौरान, टेढ़ी पुलिया चौराहे पर उनकी कार के आगे एक स्विफ्ट डिजायर और पीछे एक काले रंग की स्कॉर्पियो आ गई.

स्कॉर्पियो सवारों ने किया हमलाः ​ताहिरा सिद्दीकी ने बताया कि स्कॉर्पियो ने डिजायर कार को हल्का टच किया, लेकिन उनकी कार किसी से नहीं टकराई थी. इसके बावजूद, स्कॉर्पियो सवार दो युवक गाड़ी से उतरे और तुरंत उनकी कार पर हमला कर दिया. ​बदमाशों ने कार के बोनट और शीशे पर जोर-जोर से मारा. ​दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और अभद्रता की. ​उन्होंने कार का शीशा भी तोड़ दिया.

कार मोड़कर बचाई जानः ​ताहिरा सिद्दीकी ने कहा कि अगर वे लोग डरकर गाड़ी से उतर जाते, तो उनके साथ कोई गंभीर घटना हो सकती थी. उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कार मोड़कर वहां से निकलने का निर्देश दिया. इसके बाद वे किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचा पाए. ​घटना के बाद वह अपने गांव प्रतापगढ़ चली गई थीं और वहां से लौटने के बाद 10 नवंबर को विकास नगर पुलिस को शिकायत दी. इंस्पेक्टर विकास नगर आलोक सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

