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मेले में कमेंट्री कर घर लौट रहे थे दो युवक, बाइपास पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

बहरोड़: तसींग रोड पर बीती रात एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान राहुल यादव और मुकेश के रूप में हुई है, जो तसींग गांव के निवासी थे. दोनों युवकों की एक साथ मौत से गांव में मातम पसर गया है.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि शुक्रवार रात को राहुल और मुकेश देर शाम एक स्थानीय मेले में कॉमेंट्री कर रहे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बहरोड़ कस्बे के बाइपास के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर बहरोड़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.