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मेले में कमेंट्री कर घर लौट रहे थे दो युवक, बाइपास पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

road accident in Behror
हादसे में मृत युवक (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 12:01 PM IST

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बहरोड़: तसींग रोड पर बीती रात एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान राहुल यादव और मुकेश के रूप में हुई है, जो तसींग गांव के निवासी थे. दोनों युवकों की एक साथ मौत से गांव में मातम पसर गया है.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि शुक्रवार रात को राहुल और मुकेश देर शाम एक स्थानीय मेले में कॉमेंट्री कर रहे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बहरोड़ कस्बे के बाइपास के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर बहरोड़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

पढ़ें: फतेहपुर में दो भीषण सड़क हादसे: थार-ट्रेलर और बस-पिकअप टक्कर में 3 की मौत, 5 घायल

बहरोड़ जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. आदर्श अग्रवाल ने बताया कि देर रात दो युवकों को सड़क दुर्घटना में मृत अवस्था में लाया गया था. पुलिस की निगरानी में शवों को सुरक्षित रखा गया और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए. घटना के बाद तसींग गांव में शोक की लहर फैल गई. एक ही गांव के दो युवकों की असमय मौत से परिजनों के साथ-साथ ग्रामीण भी गहरे सदमे में हैं. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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