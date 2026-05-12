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दिल्ली के गोकलपुरी में मोमोज खाने निकले दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर

दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में दो युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया.

दिल्ली में चाकू से हमला
दिल्ली में चाकू से हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 8:55 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सोमवार शाम दो लोगों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया. पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम गोकुलपुरी थाने इलाके में अमुल डेयरी के पास कूड़ाघर के समीप चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी. दोनों घायलों को पीसीआर वैन द्वारा इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. जांच के दौरान पीड़ितों की पहचान संजय कॉलोनी निवासी राहुल (18) और विजय (23) के रूप में हुई है.

डीसीपी संदीप लांबा ने बताया कि इस संबंध में गोकुलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों का पता लगाने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं. मामले में आगे की जांच जारी है. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि उन पर दो व्यक्तियों ने कथित तौर पर हमला किया था.

बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त अपने घर से मोमोज खाने के लिए निकले थे. जैसे ही वे गंगा विहार चौक के पास अमूल डेयरी के समीप पहुंचे, अचानक कुछ लड़कों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में विजय किसी तरह हमलावरों की गिरफ्त से छूटकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे दो बार चाकू मारा गया था. वहीं हमलावरों ने राहुल पर बेरहमी से वार किए. जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. चीख-पुकार सुनकर जब स्थानीय लोग वहां इकट्ठा होने लगे और शोर मचाया, तो हमलावर मौके से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है, हालांकि राहुल की स्थिति गंभीर बनी हुई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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