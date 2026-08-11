ETV Bharat / state

बरेली में किशोरी से गैंगरेप, दो युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस तलाश में जुटी

बरेली: नवाबगंज थाना क्षेत्र में कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने गांव के दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है,



पुलिस के मुताबिक, किशोरी बकरी चराने के लिए खेत की ओर गई थी. आरोप है कि इसी दौरान गांव के दो युवकों ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की.



थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के दो युवकों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.



मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाते हुए जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बरेली में होटल का वीडियो वायरल होने से आहत नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी