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औरैया में लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक घायल

औरैया सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: जनपद के बिधूना-दिबियापुर मार्ग पर रविवार को एक तेज रफ्तार लोडर ने तीन बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा के अनुसार, रूपपुर निवासी वीनस उम्र 32, छोटे उम्र 28 और जितेंद्र उम्र 27 वर्ष एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. इस दौरान बिधूना-दिबियापुर रोड पर बिकूपुर बंबा के पास एक तेज रफ्तार लोडर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में दो युवक वीनस और छोटे का मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया.