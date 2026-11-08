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औरैया में लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक घायल

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

औरैया सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल
औरैया सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2026 at 4:35 PM IST

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औरैया: जनपद के बिधूना-दिबियापुर मार्ग पर रविवार को एक तेज रफ्तार लोडर ने तीन बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा के अनुसार, रूपपुर निवासी वीनस उम्र 32, छोटे उम्र 28 और जितेंद्र उम्र 27 वर्ष एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. इस दौरान बिधूना-दिबियापुर रोड पर बिकूपुर बंबा के पास एक तेज रफ्तार लोडर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में दो युवक वीनस और छोटे का मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा (VIDEO Credit; ETV Bharat)
स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी भेजा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोडर को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी.इस संबंध में बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि रविवार को एक लोडर ने तीन बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है. जिसका उपचार सीएचसी में किया जा रहा है. पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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