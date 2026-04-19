ETV Bharat / state

अनियंत्रित ट्रोले ने अचानक लगाए ब्रेक, पीछे से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बालदिया के पास शनिवार रात सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना तेज रफ्तार ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से हुई, जब पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सीधे ट्रोले में जा घुसी. घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया.

बिछीवाड़ा थाने के एएसआई शिशुपाल सिंह ने बताया कि खापरड़ा निवासी सतीश रोत ने रिपोर्ट कि उसका छोटा भाई कृष्णा (22), अपने मित्र साहिल (20) और युवराज (18) के साथ मोटरसाइकिल से डूंगरपुर से बिछीवाड़ा की ओर जा रहा था. रात करीब 10 बजे बालदिया गांव के पास पहुंचे तो उनके आगे चल रहे ट्रोले के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बिना संकेत के अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. रफ्तार धीमी होने के बावजूद अचानक लगे ब्रेक के कारण बाइक ट्रोले से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कृष्णा और साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.