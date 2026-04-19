अनियंत्रित ट्रोले ने अचानक लगाए ब्रेक, पीछे से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत
ट्रोले के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बिना संकेत के अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. पीछे चल रही बाइक उसमें जा घुसी.
Published : April 19, 2026 at 12:44 PM IST
डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बालदिया के पास शनिवार रात सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना तेज रफ्तार ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से हुई, जब पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सीधे ट्रोले में जा घुसी. घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया.
बिछीवाड़ा थाने के एएसआई शिशुपाल सिंह ने बताया कि खापरड़ा निवासी सतीश रोत ने रिपोर्ट कि उसका छोटा भाई कृष्णा (22), अपने मित्र साहिल (20) और युवराज (18) के साथ मोटरसाइकिल से डूंगरपुर से बिछीवाड़ा की ओर जा रहा था. रात करीब 10 बजे बालदिया गांव के पास पहुंचे तो उनके आगे चल रहे ट्रोले के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बिना संकेत के अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. रफ्तार धीमी होने के बावजूद अचानक लगे ब्रेक के कारण बाइक ट्रोले से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कृष्णा और साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
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एएसआई सिंह ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठा युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों को जिला अस्पताल डूंगरपुर ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवराज को उदयपुर रेफर किया गया. आज मृतकों के परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए. ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
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