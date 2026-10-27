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स्कूटी पर बैठा कचौरी खा रहा कलेक्शन एजेंट, 20 लाख रुपए भरा बैग ले भागे दो बदमाश

नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में वारदात के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बदमाश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एक कलेक्शन एजेंट स्कूटी पर बैठकर कचौरी खा रहा था. स्कूटी के आगे 20 लाख रुपए से भरा बैग रखा था. पीछे से दूसरी स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने पलक झपकते ही उसका बैग उठाया और रफूचक्कर हो गए. यह घटना 26 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे नाहरगढ़ रोड थाना इलाके की है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें स्कूटी पर हेलमेट लगाए आए दो बदमाश वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं. पीड़ित की शिकायत पर नाहरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.