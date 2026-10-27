स्कूटी पर बैठा कचौरी खा रहा कलेक्शन एजेंट, 20 लाख रुपए भरा बैग ले भागे दो बदमाश
जयपुर के नाहरगढ़ रोड थाना इलाके की घटना. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात.
Published : October 27, 2026 at 7:13 PM IST
जयपुर: एक कलेक्शन एजेंट स्कूटी पर बैठकर कचौरी खा रहा था. स्कूटी के आगे 20 लाख रुपए से भरा बैग रखा था. पीछे से दूसरी स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने पलक झपकते ही उसका बैग उठाया और रफूचक्कर हो गए. यह घटना 26 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे नाहरगढ़ रोड थाना इलाके की है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें स्कूटी पर हेलमेट लगाए आए दो बदमाश वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं. पीड़ित की शिकायत पर नाहरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.
कलेक्शन कर कचौरी खाने रुका पीड़ित: नाहरगढ़ रोड थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया, पीड़ित सिरोही निवासी 50 वर्षीय चंपालाल है, जो जयपुर में कपड़ा व्यापारी के कलेक्शन का काम करता है. वह जयपुर में चांदपोल स्थित टिक्की वालों के रास्ते में रहता है. चंपालाल माणक चौक से लेकर नाहरगढ़ रोड थाना इलाके तक कलेक्शन का काम करता है. वह कलेक्शन करता हुआ आया और कचौरी खाने रुक गया. उसने रुपए से भरा बैग स्कूटी के आगे रख दिया. उसमें करीब 20 लाख रुपए थे.
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रैकी कर वारदात का अंदेशा: वारदात के तरीके को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि बदमाशों ने रैकी कर वारदात को अंजाम दिया. वह लगातार पीड़ित का पीछा करते रहे और जैसे ही मौका मिला, स्कूटी के आगे रखा रुपए से भरा बैग उठाकर भाग निकले. दोनों बदमाश हेलमेट लगाकर स्कूटी पर आए और रुपए से भरा बैग उठाकर भाग निकले. जब तक चंपालाल कुछ समझ पाता, उससे पहले दोनों बदमाश आंखों से ओझल हो गए.
पुलिस कर रही बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास: इस घटना को लेकर डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा का कहना था, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी मदद से बदमाशों की पहचान की कवायद जारी है. उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है. पुलिस घटनास्थल से लेकर आगे तक के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर बदमाशों के आने और जाने का रूट चार्ट तैयार करवाया है. उन्होंने जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा किया है.
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