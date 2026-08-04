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आबूरोड में कार से टकराई तेज रफ्तार बाइक...उछलकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा युवक, देखें वीडियो...

आबूरोड में रेलवे स्टेशन तिराहे की घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो अब सामने आया है.

The bike, the car, and the people present at the scene of the incident.
घटनास्थल पर बाइक और कार तथा मौजूद लोग (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
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सिरोही: जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन तिराहे पर सोमवार शाम तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा दिखा. यहां तेज गति बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक हवा में उछलकर कार के ऊपर से दूसरी ओर सड़क पर जा गिरा. घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो अब सामने आया है.

थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हुए. इन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें. यातायात नियमों का पालन कर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

सीसीटीवी कैमरे में कैद कार एवं बाइक की टक्कर (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें:दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, रक्तदान कर लौट रहे युवक सहित दो की मौत

प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी: इधर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर दो युवक सवार थे. रेलवे स्टेशन तिराहे पर सामने से आ रही कार से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और घायलों की मदद की. सूचना मिलते ही यातायात पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पहुंचे. पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई.

यातायात प्रभावित: हादसे के बाद कुछ समय तिराहे पर यातायात प्रभावित हुआ. पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें तेज रफ्तार बाइक कार से टकराने के बाद चालक कई फीट दूर उछलकर सड़क पर गिरता साफ दिख रहा है.

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TWO MOTORCYCLISTS INJURED
ROAD ACCIDENT IN ABU ROAD
INCIDENT CAPTURED ON CCTV CAMERA
तेज गति बाइक की कार से टक्कर
CAR AND BIKE COLLIDE IN SIROHI

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