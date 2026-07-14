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बरेली में खड़े टैंकर से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत, महिला घायल

तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़े एक टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी

सड़क हादसे में दो की मौत
सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:02 PM IST

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बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा के अनुसार, हादसा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आयशर ट्रैक्टर सर्विस सेंटर के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार होंडा बाइक सड़क किनारे खड़े एक टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी. बाइक पर सवार दो की मौके पर ही मौत हो गई, जब्की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने तीनों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने बबलू और अमित को मृत घोषित कर दिया, जब्कि घायल सीमा का उपचार जारी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर केसरपुर निवासी अमित की बुआ कृष्णा का हालचाल लेने जा रहे थे. कृष्णा को अचानक हार्ट अटैक आया था, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी.

बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि एक महिला घायल है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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