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मिर्जापुर सड़क हादसा: कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

मिर्जापुर : विंध्याचल थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच टक्कर होने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी हाउस भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मिर्जापुर में सड़क हादसा (Video Credit; ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा चौकी के पास की है, जहां मिर्जापुर- प्रयागराज हाईवे मार्ग पर गुरुवार की रात बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. इसी दौरान क्षेत्र भ्रमण कर लौट रहे सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने घायलों को आनन-फानन मंडलीय अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन इलाज के दौरान एक की मौत हो गई.