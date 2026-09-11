मिर्जापुर सड़क हादसा: कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
विधायक ने घायलों को तुरंत पहुंचवाया अस्पताल, फिर भी नहीं बची जान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 4:20 PM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच टक्कर होने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी हाउस भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा चौकी के पास की है, जहां मिर्जापुर- प्रयागराज हाईवे मार्ग पर गुरुवार की रात बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. इसी दौरान क्षेत्र भ्रमण कर लौट रहे सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने घायलों को आनन-फानन मंडलीय अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन इलाज के दौरान एक की मौत हो गई.
वहीं, गंभीर अवस्था में दूसरे युवक को बनारस रेफर किया गया, वहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. मृतकों की पहचान भारत पाल (35) और दीनू पाल (45) के रूप में हुई है, जो चिकान टोला के रहने वाले थे और अष्ठभुजा मंदिर से वापस लौट रहे थे, तभी कार की चपेट में आ गए. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है. पुलिस ने घटना से संबंधित कार को बरामद कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
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