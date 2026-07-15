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मिर्जापुर में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत; डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक, महिला की हालत गंभीर

लालगंज थाना प्रभारी ने बताया कि डिवाडर से टकराने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, एक महिला घायल है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:49 PM IST

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मिर्जापुर/फर्रुखाबाद : लालगंज थाना क्षेत्र के नंदनी तुलसी गांव के पास बुधवार को उस समय चीख-पुकार मच गई जब तेज रफ्तार बाइक सवार वाराणसी-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से टकरा गए. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद में थाना कादरी गेट क्षेत्र में पांचाल घाट रोड पर खानपुर के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई.

लालगंज थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि डिवाडर से टकराने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, एक महिला घायल है. मृतकों की पहचान सुशील साकेत और संजय चतुर्वेदी के रूप में हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है, घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के मऊगंज के रहने वाले सुशील साकेत (30 वर्ष) और संजय चतुर्वेदी (31 वर्ष) के साथ इंदौर की रहने वाली रूपाली एक ही बाइक से वाराणसी से मध्य प्रदेश लौट रहे थे. नंदनी तुलसी गांव पहुंचने पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

दोनों युवक सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूपाली गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस की मदद से घायल रूपाली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया. जहां पर इलाज चल रहा है.

फर्रुखाबाद में बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत : थाना कादरी गेट क्षेत्र में पांचाल घाट रोड पर खानपुर के पास दर्दनाक हादसा हो गया. बुधवार तड़के रोडवेज बस से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. सड़क हादसे में बाइक के परखचे उड़ गए, वहीं बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.


थाना कादरी गेट पर तैनात कार्यवाहक दीपक राजपूत में बताया ने बताया कि मृतक कृष्णा (19) मूलरूप से रजीपुर कमालगंज का निवासी था. वह अपने परिवार के साथ चांदपुर सिंह टावर के पास मौसी के यहां रहता था. उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं. वह एक निजी कंपनी में सप्लाई का काम करता था.

उन्होंने बताया कि रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है. सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

घटना के प्रत्यक्षदर्शी ई रिक्शा चालक फिरोज ने बताया कि बस पांचालघाट की तरफ से आ रही थी और बाइक सवार कादरी गेट की तरफ से आ रहा था. पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है.

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