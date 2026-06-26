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बहन की शादी का निमंत्रण देने जा रहे थे भाई, सड़क हादसे में गंवाई जान

गोड्डाः जिला के पथरगामा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है.

ये हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेक की होड़ के कारण हुआ, जिसमें एक बाइक पर सवार तीन युवक गाड़ी की चपेट में आ गए. दुर्घटना पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के समीप निस्तारा गांव के पास फोर लेन NH 133 पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप वैन और अन्य वाहन तेज रफ्तार में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच उनकी चपेट में ये बाइक सवार आ गये और जोरदार टक्कर हो गई.

ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े. इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.

इस दुर्घटना में नगर थाना क्षेत्र के कुरमन निवासी चंदन कुमार राय और महागामा के फिरोजपुर निवासी संजीव कुमार राय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बताया गया है कि दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार और भाई थे. मृतक का पिता अर्जुन राय ने बताया कि 1 जुलाई को उनकी बेटी काजल कुमारी की शादी है और उनका बेटा निमंत्रण देने महागामा की ओर जा रहे थे.

इस हादसे में कुरमन लम्बाटीकर के रहने वाले सन्नी कुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है. जहां उनका उपचार जारी है.

इस हादसे की सूचना मिलते ही पथरगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.