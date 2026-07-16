ETV Bharat / state

लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपे थे दोनों

लातेहारः जिले में वज्रपात की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पीयूष कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है. दोनों लातेहार जिला मुख्यालय के रहने वाले थे. बताया जाता है कि दोनों युवक बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुप गए थे. इसी दौरान वज्रपात हुआ और उसकी चपेट में आने से दोनों की जान चली गई.

दरअसल दोनों युवक गुरुवार को लातेहार से बाजकुम की ओर घूमने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश होने लगी. तेज बारिश से बचने के लिए दोनों युवक एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गया और दोनों युवक जमीन पर गिर गए.

जानकारी देते मृत युवक का दोस्त आशीष और स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

थोड़ी देर बाद जब रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों ने युवकों को देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता अविलंब दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों युवकों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद मचा कोहराम

इधर, जिला मुख्यालय के रहने वाले दो युवकों की मौत वज्रपात में होने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जुट गई. मृत युवक के दोस्त आशीष कुमार और एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि दोनों युवक थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे. बाद में उनके ही एक दोस्त ने उन्हें फोन कर बताया कि वज्रपात में पवन और एक अन्य युवक की मौत हो गई है. जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि दोनों की मौत हो गई.