यूपी में सड़क हादसे: लखनऊ में बेकाबू टैंकर ने मौसी-भांजे को रौंदा, फर्रुखाबाद में 1 युवक की मौत
बरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी.
लखनऊ/फर्रुखाबाद /बरेली: यूपी के लखनऊ, बरेली और फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसे हो गए. इन हादसों में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.
लखनऊ सड़क हादसे में एक युवक की मौत: लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के नादरगंज में बुधवार शाम दवा लेने जा रहे बाइक सवार मौसी-भांजे को एक तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से रौंद दिया. हादसे में उन्नाव निवासी किरन (20) की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा रामसागर (19) गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर मौके पर पहुंची दोनों को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया. जहां किरन की मौत हो गई, जबकि रामसागर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज टैंकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, मृतका किरन मूल रूप से उन्नाव के इब्राहिमपुर की रहने वाली थी, सरोजनी नगर थाना में आर्यन हॉस्पिटल से दवा लेने जा रही थी. इसके लिए उसने अपने भांजे रामसागर को नादरगंज तिराहे पर बुलाया था. रामसागर अपनी मौसी को बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था, तभी नादरगंज तिराहे से महज 200 मीटर की दूरी पर पीछे से आए टैंकर ने उन्हें कुचल दिया.
इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मृतका किरन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. चालक वाहन फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत: फर्रुखाबाद में कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खुदागंज का अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवक घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए निकटतम सीएचसी कमालगंज ले जाया गया. जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, मृतक की पहचान गौतम (15) पुत्र संजू के रूप में हुई है. जबकि घायल की पहचान राजित (16) पुत्र राजीव के रूप में हुई है.
बरेली में रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार घायल: बरेली के नवाबगंज बाईपास पर बुधवार की रात एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घायल युवक की पहचान संजीव कुमार, निवासी बिजौंरिया, नवाबगंज के रूप में हुई है. नवाबगंज इंस्पेटर ने बताया कि फिलहाल बस चालक की तलाश की जा रही है.
