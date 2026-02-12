ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे: लखनऊ में बेकाबू टैंकर ने मौसी-भांजे को रौंदा, फर्रुखाबाद में 1 युवक की मौत

लखनऊ/फर्रुखाबाद /बरेली: यूपी के लखनऊ, बरेली और फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसे हो गए. इन हादसों में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

लखनऊ सड़क हादसे में एक युवक की मौत: लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के नादरगंज में बुधवार शाम दवा लेने जा रहे बाइक सवार मौसी-भांजे को एक तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से रौंद दिया. हादसे में उन्नाव निवासी किरन (20) की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा रामसागर (19) गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर मौके पर पहुंची दोनों को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया. जहां किरन की मौत हो गई, जबकि रामसागर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज टैंकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतका किरन मूल रूप से उन्नाव के इब्राहिमपुर की रहने वाली थी, सरोजनी नगर थाना में आर्यन हॉस्पिटल से दवा लेने जा रही थी. इसके लिए उसने अपने भांजे रामसागर को नादरगंज तिराहे पर बुलाया था. रामसागर अपनी मौसी को बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था, तभी नादरगंज तिराहे से महज 200 मीटर की दूरी पर पीछे से आए टैंकर ने उन्हें कुचल दिया.

इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मृतका किरन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. चालक वाहन फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.