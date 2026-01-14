हमीरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से छोटे भाई की मौत, बड़े की हालत गंभीर; बाइक का संतुलन बिगड़ने से युवक की जान गई
नेशनल हाईवे-34 पर थाना सुमेरपुर क्षेत्र और मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली–इमलिया मार्ग पर सड़क हादसा.
हमीरपुर : हमीरपुर नेशनल हाईवे-34 पर थाना सुमेरपुर क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास सड़क हादसे में दो सगे भाई घायल हो गये. हादसे में एक भाई की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं दूसरी ओर मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली–इमलिया मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई.
थाना सुमेरपुर क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास बुधवार शाम करीब सात बजे स्कूटी सवार दो सगे भाइयों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. हमीरपुर निवासी गंगा देवी ने बताया कि उनके दोनों भाई सुमेरपुर कस्बे के गुरगुच निवासी हैं और अहमदाबाद में नौकरी करते थे.
उन्होंने बताया कि बुधवार को वह उनसे मिलने आए थे. दोनों भाई देर शाम घर लौट रहे थे, इसी दौरान कुंडौरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने सुशील सोनकर को मृत घोषित कर दिया. वहीं सुनील सोनकर (25) की हालत गंभीर बनी हुई है. जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है.
थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
जिला अस्पताल के ईएमओ एके सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में दो घायल लाए गए थे, जिनमें एक को मृत घोषित किया गया, जबकि दूसरे का उपचार जारी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
हमीरपुर के गहरौली–इमलिया मार्ग पर हादसा, युवक की मौत : मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली–इमलिया मार्ग पर बुधवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, ग्राम गहरौली निवासी धरमा (26) अपनी मोटरसाइकिल से इमलिया से घर लौट रहा था. रास्ते में अचानक जानवर सामने आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया. हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आ गई.
थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. शव को पंचायतनामा भरते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
