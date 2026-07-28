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गुमला में खरका नदी पुल से नीचे गिरी अनियंत्रित बाइक, दो युवकों की मौत और एक की हालत गंभीर

दुर्घटनाग्रस्त बाइक. ( फोटो-ईटीवी भारत )