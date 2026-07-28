गुमला में खरका नदी पुल से नीचे गिरी अनियंत्रित बाइक, दो युवकों की मौत और एक की हालत गंभीर
गुमला में रफ्तार का कहर दिखा है. एक तेज रफ्तार बाइक पुल के नीचे जा गिरी. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है.
Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST
गुमला: जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के घाघरा-गुमला सीमांत सड़क पर बाकी नदी पुल के समीप मंगलवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है. घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
एक बाइक से जा रहे थे तीन युवक
इस संबंध में खरका निवासी प्रकाश तिवारी ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग जा रहे थे. बाइक काफी तेज रफ्तार में थी. इस कारण बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी. आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को गुमला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां जांच कर चिकित्सक ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
इधर, घटना की सूचना मिलते टोटो थाना के एसआई गफ्फार अंसारी मौके पर दल-बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर ली है. पुलिस ने मृतकों की पहचान मंगरा उरांव (25 वर्ष) चरकु उरांव (30 वर्ष) और घायल 25 वर्षीय सूरज उरांव के रूप में की है. दोनों मृतक बड़काडीह निवासी थे. वहीं घायल पर उसी गांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार किसी ने हेलमेट नहीं पहनी थी.
मछली खरीदने बाजार जा रहे थे तीनों युवक
घायल सूरज ने बताया कि मृतक चरकू गाजीपुर ईंट भट्ठा में काम करता था और उसे आज पेमेंट मिला था. इसके बाद तीनों ने मिलकर हड़िया (देसी दारू) का सेवन किया और पार्टी करने के लिए खरका डेली मार्केट मछली लेने के लिए जा रहे थे. इसी क्रम में हादसा हो गया . जिसमें उनकी बाइक करीब 20 फिट नीचे पुल के नीचे जा गिरी.
वही मंगरा त्रिपुरा ईंट भट्ठा में काम करता था और दोनों एक महीना पहले अपने घर आए थे. मंगरा बाइक चला रहा था. चरकू और सूरज बाइक पीछे बैठे थे. इसी क्रम में अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई. इस दौरान बाइक के पीछे बैठे सूरज उरांव ने कूदकर अपनी जान बचाई और बाइक झुरास से होते हुए पुल से नीचे जा गिरी. सदर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने चरकू और मंगरा को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है. परिजनों के पहुंचने पर पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा कर शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
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