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आबूरोड में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, मौके पर ही मौत

मौके पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही : जिले के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक रेल हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा चंद्रावती के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ. घटना की सूचना मिलते ही रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आबूरोड राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रीको थाने के एएसआई भवानी सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. हादसे के बाद मालगाड़ी भी कुछ दूरी पर रुक गई. पुलिस ने चालक से पूछताछ की, जिस पर चालक ने बताया कि दोनों युवक अचानक एक साथ रेलवे ट्रैक पर आ गए. ट्रेन काफी नजदीक होने के कारण उसे रोकना संभव नहीं हो सका और यह दर्दनाक हादसा हो गया. पढे़ं. चित्तौड़गढ़: ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, 15 मिनट रुकी रही उदयपुर-मदार पैसेंजर