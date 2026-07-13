आबूरोड में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, मौके पर ही मौत
दोनों युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए.
Published : July 13, 2026 at 12:21 PM IST
सिरोही : जिले के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक रेल हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा चंद्रावती के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ. घटना की सूचना मिलते ही रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आबूरोड राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रीको थाने के एएसआई भवानी सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. हादसे के बाद मालगाड़ी भी कुछ दूरी पर रुक गई. पुलिस ने चालक से पूछताछ की, जिस पर चालक ने बताया कि दोनों युवक अचानक एक साथ रेलवे ट्रैक पर आ गए. ट्रेन काफी नजदीक होने के कारण उसे रोकना संभव नहीं हो सका और यह दर्दनाक हादसा हो गया.
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पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान प्रकाश पुत्र सुरमा निवासी रेडवाकला और राकेश पुत्र धन्ना निवासी रेडवाकला के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी कार्य से चंद्रावती क्षेत्र की ओर गए थे. इसी दौरान वे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई. सूचना पर आबूरोड रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिजनों के आबूरोड पहुंचने के बाद नियमानुसार मामला दर्ज किया जाएगा. इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर मामला रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुए हादसे का माना जा रहा है.