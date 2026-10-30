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क्रॉसिंग पार करते समय दिल दहला देने वाला हादसा; ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, घटना CCTV में कैद

क्रॉसिंग पार करते समय दिल दहला देने वाला हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : पनकी इलाके में गुरुवार को बंद रेलवे फाटक पार कर रहे दो युवकों की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई. ट्रैक पार करने के दौरान यह भीषण हादसा पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जीआरपी कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पनकी स्टेशन की जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए संबंधित थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है.