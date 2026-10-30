क्रॉसिंग पार करते समय दिल दहला देने वाला हादसा; ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, घटना CCTV में कैद
जीआरपी कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि पनकी स्टेशन की जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:48 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 7:33 PM IST
कानपुर : पनकी इलाके में गुरुवार को बंद रेलवे फाटक पार कर रहे दो युवकों की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई. ट्रैक पार करने के दौरान यह भीषण हादसा पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
जीआरपी कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पनकी स्टेशन की जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए संबंधित थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले एक युवक की पहचान मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के समान कटरा निवासी 30 साल के संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र भीखम सिंह के रूप में हुई है, जिसकी गजनेर में ससुराल है. वहीं, दूसरे युवक का शरीर ज्यादा कट जाने की वजह से उसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि दूसरे युवक की पहचान के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ के साथ-साथ अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
आस-पास मौजूद लोगों के मुताबिक, दोनों युवक जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में पनकी पड़ाव पर बंद पड़े रेलवे फाटक को नीचे से पार कर रहे थे. उसी वक्त अचानक सामने से आई तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और भारी भीड़ जुट गई. मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी.
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