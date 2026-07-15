बूंदी में सड़क हादसे ने छीनी दो दोस्तों की जिंदगी, एक मोहल्ले से उठी अर्थी तो हर आंख नम
दोनों दोस्त एक मोहल्ले में रहते थे. किसी ने शायद ही सोचा होगा कि दोनों की अंतिम यात्रा भी एक साथ निकलेगी.
Published : July 15, 2026 at 9:28 AM IST
बूंदी: हर सुख-दुख के साथी रहे दो दोस्तों की जिंदगी सड़क हादसे ने छीन ली.दो दिन पहले इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में बिजासन माता मंदिर के आगे करवर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल करवर निवासी बुद्धि प्रकाश नागर (33) और धीरज उर्फ यशवंत सेन (27) ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दोनों की मौत की खबर जैसे ही गांव और क्षेत्र में पहुंची, हर आंख नम हो गई. एक ही मोहल्ले में रहने वाले दोनों दोस्तों की अर्थियां भी एक ही दिन उठीं तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया.
इंद्रगढ़ थाने के एसआई भोजाराम ने बताया कि करवर निवासी बुद्धि प्रकाश नागर पुत्र सौभाग मल नागर तथा धीरज उर्फ यशवंत सेन पुत्र रामकिशन सेन दो दिन पहले रात में मोटरसाइकिल से इंद्रगढ़ से गांव करवर लौट रहे थे. बिजासन माता मंदिर के आगे करवर मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों युवक सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. बुद्धि की हालत अत्यंत गंभीर होने पर पहले कोटा और बाद में जयपुर रेफर किया गया. वहीं धीरज को पहले सवाई माधोपुर ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया.
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जयपुर में हारे जिंदगी की जंग: जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच दो दिन चले संघर्ष के बाद मंगलवार को बुद्धि प्रकाश और धीरज सेन ने अंतिम सांस ली. उनके शव जयपुर से इंद्रगढ़ अस्पताल लाए गए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए. एक ही हादसे में दो घनिष्ठ मित्रों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
अंतिम सफर पर भी साथ निकले: बुद्धि प्रकाश नागर व्यवसायी था और विवाह हो चुका था. परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी. वहीं धीरज सेन अभी पढ़ रहा था और अविवाहित था. दोनों दोस्त थे. एक ही मोहल्ले में रहते थे. अधिकांश समय साथ बिताते थे. किसी ने शायद ही सोचा होगा कि दोनों की अंतिम यात्रा भी एक साथ निकलेगी. एसआई भोजाराम ने बताया कि मृतक बुद्धि प्रकाश नागर के बड़े भाई जितेंद्र नागर ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी.
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