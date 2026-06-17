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अमरोहा में चोरी के शक में जीजा-साले को पेड़ से लटकाया; भीड़ से मदद की लगाई गुहार, तीन आरोपी पुलिस हिरासत में

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

जीजा-साले को पेड़ से लटकाया
जीजा-साले को पेड़ से लटकाया (Photo credit: सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 4:05 PM IST

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अमरोहा : जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव में चोरी के शक में जीजा-साले को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर लटका दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है. पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है, जिसमें एक युवक को पेड़ से बांधे जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है.

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराई जा रही है. वीडियो की सत्यता एवं घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा रही है. जांच के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है.

एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया कि थाना गजरौला से संबंधित एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिसमें 15/16 की रात्रि में दो व्यक्ति जो रिश्ते में जीजा-साले हैं. उन्होंने बताया कि दोनों रात में शिशोवाली गांव से गुजर रहे थे.

उन्होंने बताया कि गांव के छह लोग जिनके नाम प्रकाश में आये हैं. उनके द्वारा इनके संग पेड़ से बांधकर मारपीट करने की घटना सामने आई है. उन्होंने बताया कि विपक्षियों का कहना था इनके द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस ने तीन लोगों महिपाल, चरण सिंह और नंदराम को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शिशोवाली में सोमवार की देर रात चोरी के शक में कुछ लोगों ने जीजा-साले को पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों को पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया गया. वायरल वीडियो में युवक मदद की गुहार लगाते नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने दिखाई दे रहे हैं.


घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वीडियो की जांच शुरू कर दी. स्थानीय निवासी धर्मपाल का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. यदि किसी पर चोरी का शक था तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए थी.



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