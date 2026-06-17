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अमरोहा में चोरी के शक में जीजा-साले को पेड़ से लटकाया; भीड़ से मदद की लगाई गुहार, तीन आरोपी पुलिस हिरासत में

जीजा-साले को पेड़ से लटकाया ( Photo credit: सोशल मीडिया )