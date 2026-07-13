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हापुड़ में 7 साल की नाबालिग से गैंगरेप; पड़ोस के दो चचेरे भाइयों पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

मासूम बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो दोनों आरोपी मासूम को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.

हापुड़ में 7 साल की नाबालिग से गैंगरेप.
हापुड़ में 7 साल की नाबालिग से गैंगरेप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:51 AM IST

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हापुड़: जनपद में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है. घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. मासूम से दरिंदगी के बाद लोगों में आरोपियों के खिलाफ आक्रोश है. एक मासूम के साथ पड़ोस में ही रहने वाले दो चचेरे भाइयों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए.

घायल अवस्था में जब बच्ची घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, तो परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने इस पूरे मामले में कोतवाली में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों चचेरे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें तलाश में लगी हैं. पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है. आरोप के मुताबिक, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी.

घर के बाहर खेलते हुए पड़ोस का एक लड़का मासूम के पास आया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले जाने लगा. तभी आरोपी युवक का चचेरा भाई भी मौके पर आ गया. दोनों 7 वर्षीय मासूम को गांव में सुनसान स्थान पर ले गए. वहां दोनों ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

इससे मासूम बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो दोनों आरोपी मासूम को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. बच्ची किसी तरह घर पहुंची तो बच्ची की लहूलुहान हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए. मासूम ने पूरी घटना परिजनों को बताई. परिजन मासूम को लेकर पिलखुवा कोतवाली पहुंचे.

पीड़ित परिजनों ने दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

पिलखुवा सीओ मुनीष चंद्र ने बताया कि बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिली थी. बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की तीन टीम आरोपियों की तलाश कर रही हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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