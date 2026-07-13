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हापुड़ में 7 साल की नाबालिग से गैंगरेप; पड़ोस के दो चचेरे भाइयों पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

हापुड़: जनपद में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है. घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. मासूम से दरिंदगी के बाद लोगों में आरोपियों के खिलाफ आक्रोश है. एक मासूम के साथ पड़ोस में ही रहने वाले दो चचेरे भाइयों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए.

घायल अवस्था में जब बच्ची घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, तो परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने इस पूरे मामले में कोतवाली में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों चचेरे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें तलाश में लगी हैं. पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है. आरोप के मुताबिक, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी.

घर के बाहर खेलते हुए पड़ोस का एक लड़का मासूम के पास आया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले जाने लगा. तभी आरोपी युवक का चचेरा भाई भी मौके पर आ गया. दोनों 7 वर्षीय मासूम को गांव में सुनसान स्थान पर ले गए. वहां दोनों ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.