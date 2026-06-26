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लोहाघाट से 400 ग्राम चांदी चुराकर भागे थे शाहिद और सहाबुल, 24 घंटे के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के पास से अरेस्ट

पश्चिम बंगाल के शाहिद और सहाबुल ज्वेलरी शॉप में काम करते थे, दोनों चांदी चुराकर भाग गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट के पास से हुए गिरफ्तार

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चंपावत पुलिस की गिरफ्त में चांदी चोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 7:20 AM IST

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चंपावत: जिले की लोहाघाट थाना पुलिस ने चोरी की एक वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. लोहाघाट क्षेत्र से आभूषण कारीगरों का सोना-चांदी लेकर फरार हुए दो आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट के समीप से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से 400 ग्राम चांदी भी बरामद की गई है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

ज्वेलरी शॉप से चांदी चुराने वाले गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई. जानकारी के अनुसार 23 जून 2026 को खड़ी बाजार, लोहाघाट निवासी योगेश वर्मा ने थाना लोहाघाट में तहरीर देकर बताया कि उनके यहां कार्यरत दो व्यक्ति चांदी लेकर फरार हो गए हैं. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

दिल्ली एयरपोर्ट के पास से हुए गिरफ्तार: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के लिए विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. जांच के दौरान यह आशंका जताई गई कि आरोपी देश छोड़कर फरार हो सकते हैं. इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट के पास से दबोच लिया.

शाहिद अली और सहाबुल को काम पर रखा और इन्होंने कर ली चोरी: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहिद अली मलिक पुत्र अजगर अली मलिक निवासी हावड़ा, पश्चिम बंगाल तथा एसके सहाबुल पुत्र एसके सराफत मौला निवासी हावड़ा, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 400 ग्राम चांदी बरामद की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

चंपावत पुलिस ने 100 प्रतिशत बरामदगी का दावा किया: चंपावत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव में शत प्रतिशत चोरी के माल की बरामदगी पुलिस द्वारा कर दोनों आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार करने की बात कही है. साथ ही दर्ज मुकदमे के आधार पर न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की बात कही है.
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