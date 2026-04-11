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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, राजस्थान निवासी दो युवकों की मौत, ट्रक के अचानक ब्रेक से पिकअप टकराई

नूंह जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक के अचानक ब्रेक से पिकअप टकरा गई. हादसे में पिकअप सवार चालक और सहयात्री की मौत हो गई.

TWO YOUTHS KILLED IN ROAD ACCIDENT
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 लोगों की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 8:49 PM IST

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नूंह: जिले के पिनंगवा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यह दुर्घटना सुबह करीब 4:30 बजे गांव झिमरावट मरोड़ा के पास पिलर नंबर 50 के नजदीक हुई. हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार रिश्ते में मामा और फूफी के दो भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दोनों राजस्थान के टोंक जिले के निवासी थे. फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

मौके पर ही दोनों की मौतः प्राप्त जानकारी के अनुसार आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही पिकअप गाड़ी सीधे उसमें जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सोराज कीर (38 वर्ष) पुत्र रामजी लाल और हेमराज मेहरा (40 वर्ष) पुत्र रामफुल मेहरा के रूप में हुई है. दोनों टोंक जिला के मोहल्ला छावनी निवासी थे और रिश्ते में मामा-बुआ के बेटे थे.

राजस्थान निवासी दो युवकों की मौत (Etv Bharat)

सब्जी बेचकर गुरुग्राम से वापस गांव लौट रहे थेः बताया जा रहा है कि दोनों गुरुग्राम से सब्जी बेचकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान नगीना और पिनंगवा थाना क्षेत्र की सीमा के पास यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पिनंगवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर मांडी खेड़ा अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार: परिजनों के अनुसार, मृतकों में से एक के तीन छोटे बच्चे हैं, जबकि दूसरे के दो बच्चे हैं. दोनों ही परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है और मृतक ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे. हादसे के बाद परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि "अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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