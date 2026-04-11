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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, राजस्थान निवासी दो युवकों की मौत, ट्रक के अचानक ब्रेक से पिकअप टकराई

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 लोगों की मौत ( Etv Bharat )