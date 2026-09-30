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वियतनाम सड़क हादसे ने छीन ली रांची और जमशेदपुर के दो परिवारों की खुशियां, अब पार्थिव शरीर का इंतजार

झारखंड के दो युवकों की वियतनाम में सड़क हादसे में मौत हो गई. परिजन शव का इंतजार कर रहे हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

WAITING FOR DEAD BODIES
पार्थिव शरीर लाने के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपते मृतक के परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 3:00 PM IST

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रांची: वियतनाम के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल में शुमार दा-लाट शहर में 25 सितंबर की शाम एक सड़क दुर्घटना ने रांची और जमशेदपुर के दो परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे के दिन ही रांची के राजा कुमार वर्मा का घटनास्थल पर ही निधन हो गया, जबकि घायल जमशेदपुर के विनय यादव ने 27 सितंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया. अब दोनों परिवार अपने लाडलों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है. डेड बॉडी को वियतनाम से लाने पर 10 लाख से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है, जो दोनों गरीब परिवारों के पास नहीं है.

राजा ने पिता से कहा था, सब ठीक कर देंगे पापा

दिवंगत राजा के पिता उमेश कुमार वर्मा बेटा के निधन से टूट गए हैं. उसके बारे में बात करते हुए फफक पड़ते हैं. सिसकते हुए उन्होंने कहा कि ढाई माह पहले राजा घर आया था. कह कर गया था कि पापा सब कुछ ठीक कर देंगे. राजा के मेमेरे भाई संजय कुमार वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. राजा बहुत समझदार था. किसी तरह मैट्रिक तक की पढ़ाई कर पाया था. बहुत मेहनत करके वियतनाम के ADI YOGA ACADEMY में योग टीचर बना था.

मृतक के पिता और भाई का बयान (ETV Bharat)

गरीब परिवार पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़

राजा कुमार वर्मा के चचेरे भाई अमित ने ईटीवी भारत को बताया कि राजा के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी. उसने सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया था. बड़ी मुश्किल से योग की ट्रेनिंग ली और वियतनाम में काम कर रहे अपने मामा के सहयोग से वहां योगा टीचर की नौकरी हासिल कर ली थी. राजा के पिता उमेश कुमार वर्मा बिजली मिस्त्री हैं. प्लंबर का भी काम कर लेते हैं. राजा का एक छोटा भाई शुभम सोनी है, जो बेरोजगार है. छोटी बहन स्कूल में पढ़ाई कर रही है. परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि टूट चुके एसबेस्टस की छत को बदल सके. राजा को जब वियतनाम में नौकरी मिली थी तो उम्मीद जगी थी. राजा ने अपने पिता से कहा था कि बहुत जल्द पैसे जमा कर घर को दुरुस्त करा लेंगे. हर महीने अपने पिता को घर चलाने के लिए कुछ पैसे भी भेजता था. हाल ही में रांची आया था. लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि अब उसके पार्थिव शरीर का इंतजार करना पड़ेगा.

Waiting for dead bodies
राजा की फाइल फोटो (ETV Bharat)

राजा के मामा ने ही विनय को भी दिलवाई थी नौकरी

अमित ने बताया कि वियतनाम हादसे में जमशेदपुर के जिस विनय यादव का निधन हुआ है, वह भी योगा टीचर था. विनय और राजा दोनों एक साथ रहते थे. विनय को भी योग का कोर्स करवा कर राजा के मामा ने ही वियतनाम में योग टीचर की नौकरी दिलाने में मदद की थी. दोनों किराए के मकान में एक साथ रहते थे. एक ही कंपनी में योगा टीचर थे. शाम को कंपनी की स्कूटी से घर लौट रहे थे लेकिन तेज बारिश की वजह से स्कूटी फिसल गई और पीछे से आ रही कार ने दोनों को रौंद दिया.

अब दोनों परिवार कर रहे हैं शव का इंतजार

अमित ने बताया कि पूरा परिवार सदमे में है. राज्यसभा सांसद महुआ माजी से मिलकर सहयोग की मांग की गई है. स्थानीय विधायक सीपी सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे. मोहल्ले के लोगों ने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मिलकर पार्थिव शरीर को लाने में सहयोग करने की मांग की है. डीसी ने भरोसा दिलाया है कि पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं. राजा के चचेरे भाई अमित ने बताया कि 6 महीना बाद उसकी नौकरी परमानेंट हो जाती. लेकिन इससे पहले ही जिंदगी ने साथ छोड़ दिया. परिजन और मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस परिवार को आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है. राज्य सरकार को चाहिए कि विदेश मंत्रालय से बातचीत कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में मदद करें.

इधर, झारखंड माइग्रेंट सेल की शिखा लकड़ा ने ईटीवी भारत को बताया कि दोनों योगा टीचर के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर लगातार पहल की जा रही है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है. काउंसलेट को ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सप्ताह तक दोनों का पार्थिव शरीर वापस ले आया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को जरूरी मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा.

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