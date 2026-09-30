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वियतनाम सड़क हादसे ने छीन ली रांची और जमशेदपुर के दो परिवारों की खुशियां, अब पार्थिव शरीर का इंतजार

पार्थिव शरीर लाने के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपते मृतक के परिजन ( ETV Bharat )

रांची: वियतनाम के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल में शुमार दा-लाट शहर में 25 सितंबर की शाम एक सड़क दुर्घटना ने रांची और जमशेदपुर के दो परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे के दिन ही रांची के राजा कुमार वर्मा का घटनास्थल पर ही निधन हो गया, जबकि घायल जमशेदपुर के विनय यादव ने 27 सितंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया. अब दोनों परिवार अपने लाडलों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है. डेड बॉडी को वियतनाम से लाने पर 10 लाख से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है, जो दोनों गरीब परिवारों के पास नहीं है.