ETV Bharat / state

खेत में काम कर रहे दो युवक 11 KV लाइन की चपेट में आए, दोनों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना आकस्मिक और भयावह था कि दोनों युवकों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला.

दो युवकों की करंट से मौत
दो युवकों की करंट से मौत (Didwana Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना-कुचामन : जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम हुडास से जुड़े मूंदड़ा गांव में सोमवार सुबह एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. कृषि कार्य के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन टूटकर खेत में गिर गई, जिससे गीली मिट्टी में करंट फैल गया. इसकी चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक युवकों के परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

पुलिस थाना हेड कांस्टेबल मनोहर लाल से मिली जानकारी के अनुसार हुडास निवासी मांगीलाल छीपा (33) पुत्र खाजू मोहम्मद और पड़ोसी गांव मुंदड़ा निवासी गजेंद्र सिंह राजपूत (28) पुत्र नानूसिंह सुबह करीब 8:57 बजे ग्राम मूंदड़ा स्थित सायरसिंह राजपूत के खेत में कृषि कार्य कर रहे थे. दोनों युवक फव्वारे की पाइप बदलने एवं बुवाई संबंधी कार्य में जुटे हुए थे. इसी दौरान खेत में निकट से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन अचानक टूट गई और गीली मिट्टी में करंट प्रवाहित हो गया.

पढ़ें. चित्तौड़गढ़: हाईटेंशन तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा, खेत पर सो रही सास-बहू की करंट से मौत

दोनों युवक इस तेज करंट की चपेट में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना आकस्मिक और भयावह था कि दोनों युवकों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला. खेत में मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में मातम छा गया. रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस खेत की परिस्थितियों, विद्युत लाइन की स्थिति और सुरक्षा मानकों की पड़ताल कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कई बार दी थी शिकायत, फिर भी नहीं चेता विभाग : मृतकों के परिजनों भूराराम, मधुसूदन का आरोप है कि खेतों के पास से गुजर रही विद्युत लाइन की स्थिति को लेकर पूर्व में कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया गया था. ग्रामीणों ने लाइन को सुरक्षित करने, तारों की ऊंचाई बढ़ाने और आवश्यक मरम्मत कराने की मांग भी की थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए होते तो आज ये हादसा नहीं होता.

पढ़ें. अलवर: बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा, करंट की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत

गजेंद्र सिंह की दो बेटियां हैं. पत्नी दुर्गा कंवर, वृद्ध माता-पिता और पूरा परिवार उसी पर आश्रित था. घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया. दूसरा मृतक मांगीलाल छीपा खेती बाड़ी और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था. पांच भाइयों में सबसे बड़ा मांगीलाल परिवार का मुखिया था. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है. ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी. पीछे पत्नी, दो छोटे बच्चे और वृद्ध मां है. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले के की निष्पक्ष जांच कर विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

TAGGED:

TWO YOUTHS ELECTROCUTED
YOUTHS ELECTROCUTED IN DIDWANA
दो युवकों की करंट से मौत
YOUTHS DIES DUE TO ELECTROCUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.