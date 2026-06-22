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खेत में काम कर रहे दो युवक 11 KV लाइन की चपेट में आए, दोनों की मौत

डीडवाना-कुचामन : जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम हुडास से जुड़े मूंदड़ा गांव में सोमवार सुबह एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. कृषि कार्य के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन टूटकर खेत में गिर गई, जिससे गीली मिट्टी में करंट फैल गया. इसकी चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक युवकों के परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

पुलिस थाना हेड कांस्टेबल मनोहर लाल से मिली जानकारी के अनुसार हुडास निवासी मांगीलाल छीपा (33) पुत्र खाजू मोहम्मद और पड़ोसी गांव मुंदड़ा निवासी गजेंद्र सिंह राजपूत (28) पुत्र नानूसिंह सुबह करीब 8:57 बजे ग्राम मूंदड़ा स्थित सायरसिंह राजपूत के खेत में कृषि कार्य कर रहे थे. दोनों युवक फव्वारे की पाइप बदलने एवं बुवाई संबंधी कार्य में जुटे हुए थे. इसी दौरान खेत में निकट से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन अचानक टूट गई और गीली मिट्टी में करंट प्रवाहित हो गया.

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दोनों युवक इस तेज करंट की चपेट में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना आकस्मिक और भयावह था कि दोनों युवकों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला. खेत में मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में मातम छा गया. रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस खेत की परिस्थितियों, विद्युत लाइन की स्थिति और सुरक्षा मानकों की पड़ताल कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.