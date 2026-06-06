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जौनपुर में गोमती में नहाते समय दो दोस्तों की मौत; गोताखोरों ने 4 युवकों को सुरक्षित बचाया

जौनपुर में गोमती में नहाते समय दो दोस्तों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )