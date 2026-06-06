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जौनपुर में गोमती में नहाते समय दो दोस्तों की मौत; गोताखोरों ने 4 युवकों को सुरक्षित बचाया

कुल 6 दोस्त जौनपुर घूमने के लिए आए थे. शुक्रवार शाम को सभी गोमती में नहाने पहुंचे, तभी यह हादसा हुआ.

जौनपुर में गोमती में नहाते समय दो दोस्तों की मौत.
जौनपुर में गोमती में नहाते समय दो दोस्तों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:14 AM IST

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जौनपुर: सिटी कोतवाली क्षेत्र स्थित सद्भावना पुल के पास विसर्जन घाट पर गोमती नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जौनपुर घूमने आए 6 दोस्त नदी में नहाते समय गहरे पानी में चले गए. स्थानीय लोगों की मदद से 4 युवकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो युवक लापता हो गए. देर रात दोनों के शव नदी से बरामद कर लिए गए.

सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि मृतकों की पहचान जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी दिलीप पटेल (24) और वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के अमीनी निवासी नितिन विश्वकर्मा (25) के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, जगदीशपुर निवासी प्रहलाद पटेल (24), दिलीप पटेल (24), अमीनी निवासी नितिन विश्वकर्मा (25), सचिन कुमार पटेल (22), राजातालाब निवासी अजय पटेल (23) और कृष्णा पटेल (21) जौनपुर घूमने आए थे.

शाम करीब 5 बजे सभी युवक गोमती नदी में स्नान करने के लिए विसर्जन घाट पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्नान के दौरान सभी युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. घाट पर मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

स्थानीय लोगों की तत्परता से चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दिलीप और नितिन नदी में लापता हो गए. घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया.

रोते-बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए. बताया जा रहा है कि दिलीप मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके दो भाई और चार बहनें हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया गया. नदी में जाल डालकर दोनों युवकों की खोज की गई. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शुक्रवार रात लगभग 8 बजे दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए.

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