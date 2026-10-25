ETV Bharat / state

लातेहार के डाटम पाटम फॉल में नहाने के दौरान दो युवक डूबे, खोजबीन जारी

डाटम- पाटम फॉल पर मौजूद लोग ( Etv Bharat )

दरअसल, रविवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र निवासी आकिब कुरैशी और पलामू पांकी निवासी आसिफ अंसारी घूमने के लिए हेरहंज थाना क्षेत्र के डाटम पाटम फॉल के पास गए थे. बताया जाता है कि दोनों युवक फॉल में नहाने के लिए चले गए थे. इसी दौरान युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए. दोनों युवकों को पानी में डूबता देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखकर शोर मचाया और युवकों को बचाने का प्रयास किया लेकिन पानी काफी गहरा होने के कारण दोनों युवक पानी के बहाव में लापता हो गए.