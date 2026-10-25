लातेहार के डाटम पाटम फॉल में नहाने के दौरान दो युवक डूबे, खोजबीन जारी
लातेहार के डाटम पाटम फॉल में नहाने के दौरान दो युवक डूब गए. फिलहाल गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हैं.
Published : October 25, 2026 at 8:13 PM IST
लातेहार: जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डाटम पाटम फॉल में रविवार को नहाने के क्रम में दो युवक डूब गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है. हालांकि अंधेरा होने के कारण युवकों की तलाश में परेशानी हो रही है.
दरअसल, रविवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र निवासी आकिब कुरैशी और पलामू पांकी निवासी आसिफ अंसारी घूमने के लिए हेरहंज थाना क्षेत्र के डाटम पाटम फॉल के पास गए थे. बताया जाता है कि दोनों युवक फॉल में नहाने के लिए चले गए थे. इसी दौरान युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए. दोनों युवकों को पानी में डूबता देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखकर शोर मचाया और युवकों को बचाने का प्रयास किया लेकिन पानी काफी गहरा होने के कारण दोनों युवक पानी के बहाव में लापता हो गए.
पुलिस को दी गई घटना की जानकारी
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी में डूबे दोनों युवकों की तलाश शुरू की लेकिन पानी काफी गहरा होने की वजह से युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है. इधर, अंधेरा होने के कारण राहत कार्य चलाने में भी परेशानी हो रही है.
मामले की सूचना होने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि बाहर से भी गोताखोरों को बुलाया जा रहा है: सत्येंद्र कुमार, थाना प्रभारी
काफी खतरनाक है डाटम-पाटम फॉल
बता दें कि डाटम-पाटम फॉल काफी खतरनाक है. यहां पानी की गहराई का पता नहीं चल पाता है. इसी कारण यहां अक्सर पानी में डूबने की घटना होते रहती है. प्रशासन द्वारा लोगों से अपील भी की जाती है कि फॉल में नहाने करने के दौरान सावधानी बरते.
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