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रील बनाने के बाद 7 युवकों ने नदी में लगाई छलांग, नहाते समय दो की डूबने से मौत

गोरखपुर: गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां करतहरी गांव के पास नदी में नहाने गए दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई. दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने पहुंचे थे. नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गए. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुरगाही निवासी सात दोस्त तीन मोटरसाइकिल के जरिए 12 किलोमीटर दूर पीपीगंज के करतहरी गांव के पास पीपे के पुल पर पहुंचकर रील बनाया. फिर नहीने के लिए पुल से राप्ती नदी में छलांग लगानी शुरू कर दी, तभी जय हिंद उर्फ गोलू कुमार (20) पुत्र रामदीन थाना सहजनवा और शिवम (19) पुत्र संजीव कुमार पीपे के नीचे फंसकर डूब गए और उनकी मौत हो गई. इसकी सूचना फोन के जरिए गांव वालों ने पीपीगंज थाने को दी. उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पीपीगंज के थानेदार ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि राप्ती नदी के पास करीब 7 लड़के रील बनाने आए थे. उसके बाद नहाते समय उनमें से दो डूब गए, सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ की मदद से दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जहां यह घटना हुई है उसके आसपास तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए हैं कि यहां नदी गहरी है, स्नान न करें. फिर भी या हादसा हो गया.

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