ETV Bharat / state

तालाब में मौज-मस्ती करने निकले 6 दोस्तों की नाव पलटी, दो डूबे, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

सोमवार सुबह से तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है.

रेस्क्यू के लिए पहुंची गोताखोरों की टीम
रेस्क्यू के लिए पहुंची गोताखोरों की टीम (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़ : जिले के दुर्गपुरा तालाब में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया. पार्टी के बाद तालाब में नाव से घूमने के लिए पहुंचे 6 दोस्तों की नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इससे नाव में सवार सभी लोग गहरे पानी में चले गए. चार युवक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन दो दोस्त पानी की गहराइयों में लापता हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, सिविल डिफेंस के गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. सोमवार सुबह से तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दुर्गापुरा स्थित तालाब में 6 युवा पार्टी करने के बाद नाव में बैठकर सैर सपाटा करने के लिए निकले थे. इस दौरान अचानक उनकी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. चार युवक तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन दो डूब गए. फिलहाल एक युवक कान्हा की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है, जिसे फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. दूसरे युवक कल्लू के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. दोनों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई.

इसे भी पढ़ें. मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां, मध्य प्रदेश से राखी बांधने आई मासूम की नहर में डूबने से मौत, सूनी रह गई कलाई

पुलिस के अनुसार लापता कल्लू झालावाड़ के चंदा महाराज की पुलिया इलाके का निवासी है, जबकि कान्हा तबेला रोड क्षेत्र का रहने वाला है. दो युवकों के तालाब में डूबने की खबर मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर परिजन भी पहुंचे. फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीमें लापता युवक की तलाश में जुटी है.

TAGGED:

BOAT CAPSIZES IN DURGAPUR POND
दुर्गपुरा तालाब में नाव पलटी
दुर्गपुरा तालाब में दो युवक डूबे
YOUTHS DROWNED IN JHALAWAR
BOAT ACCIDENT IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.