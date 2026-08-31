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तालाब में मौज-मस्ती करने निकले 6 दोस्तों की नाव पलटी, दो डूबे, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

झालावाड़ : जिले के दुर्गपुरा तालाब में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया. पार्टी के बाद तालाब में नाव से घूमने के लिए पहुंचे 6 दोस्तों की नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इससे नाव में सवार सभी लोग गहरे पानी में चले गए. चार युवक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन दो दोस्त पानी की गहराइयों में लापता हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, सिविल डिफेंस के गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. सोमवार सुबह से तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दुर्गापुरा स्थित तालाब में 6 युवा पार्टी करने के बाद नाव में बैठकर सैर सपाटा करने के लिए निकले थे. इस दौरान अचानक उनकी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. चार युवक तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन दो डूब गए. फिलहाल एक युवक कान्हा की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है, जिसे फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. दूसरे युवक कल्लू के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. दोनों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई.