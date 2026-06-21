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बहराइच में अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे दो युवक नदी में डूबे, परिजनों में मचा कोहराम

बहराइच: जिले के नानपारा इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने तकियाघाट पहुंचे दो युवक डूब गए. एक अन्य युवक को बचा लिया गया, जिसका इलाज चल रहा है. बताते हैं कि नहाने के दौरान तीनों युवक गहरे पानी में चले गए थे. एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले जा सके. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

नानपारा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर चंदनपुर ग्राम में एक महिला की मौत हो गई थी. शुक्रवार देर शाम महिला के शव का अंतिम संस्कार तकियाघाट पर किया गया. इस दौरान गांव के ही रहने वाले तीन युवक अमित वर्मा (27), अतुल (29) और 20 वर्षीय सतेंद्र नदी में अंतिम संस्कार के बाद नहाने चले गए. तीनों नदी के गहरे के गहरे पानी में चले गए. जैसे ही सभी डूबने लगे तो शोर मचाने लगे. पास में मौजूद लोगों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला. सभी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अमित व अतुल को मृत घोषित कर दिया. वहीं सतेंद्र का इलाज अभी भी जारी है.